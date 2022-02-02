Порошенко та Церква Сатани: телеведуча Єгорова знову зганьбилася

Неозброєним оком видно, що публікація є фейком, але самій Єгоровій чомусь так не здається

Популярна українська телеведуча та акторка Сніжана Єгорова знову неприємно шокувала українців, перепостивши черговий фейк від росЗМІ, який стосується зовнішнього вигляду колишнього президента країни Петра Порошенка, зокрема, його одягу, підписавши публікацію як "повний АПОФІГЕОЗ!".

У тексті публікації, яку зірка опублікувала на своїй сторінці у соцмережі, знаходиться відфотошоплена фотографія ексглави української держави, на якій він нібито прийшов на засідання Верховної Ради у білому светрі з великою сатаністкою символікою. Про це написав користувач Денис Казанський, додавши під постом провокативно-саркастичне питання: "Як Сніжана Єгорова взагалі працює телеведучою".

Публікація Сніжани Єгорової

Варто відзначити, що зірка, яка нібито зображена на одязі Порошенка — це Печатка Бафомета, яка вважається символом Церкви Сатани та являє собою перевернуту пентаграму на якій вписана голова сатанинського божества в образі "голови цапа".

Печатка Бафомета

У коментарях під дописом користувачі мережі думку автора поділяють та відзначають, що Єгорова "той ще персонаж", адже останнім часом вона систематично стає фігуранткою досить неоднозначних ситуацій.

Є й такі, хто порівнює телеведучу з чинним президентом України Володимиром Зеленським, мовляв, "потрапила у ведучі, так само як Зеленський став главою держави".

Дехто з дописувачів також зазначає, що раніше жалів Єгорову, адже після розлучення з Антіном Мухарським вона залишилася одна з дітьми, але згодом свою думку про неї змінив, адже жінка стовідсотково "має діагноз, який з кожним роком прогресує".

Варто відзначити, що це вже не перша неоднозначна ситуація, в якій Єгорова досить дивно реагує на начебто очевидні речі, адже ще нещодавно вона зганьбилася, коли поширила старе відео, де зафільмовано Сергія Притулу, який пародіює Дмитра Добкіна "під наркотиками" у Раді, сприйнявши цей запис за чисту монету та звинувативши його у вживанні наркотичних речовин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як відома телеведуча потрапила у скандал через те, що публічно підтримала російського президента Володимира Путіна.