В Москве умер герой Украины, который предал свою страну

Дейч возглавлял Верховную Раду Крыма и был нардепом, удостоенным звания Героя Украины

В Москве утром 7 февраля скончался герой Украины и бывший нардеп Борис Дейч, который признал оккупацию Крыма и в итоге предал свою страну.

По информации российских СМИ и Телеграмм-каналов, Дейч умер на 84-году жизни. Проживая в Крыму и будучи вакцинированным российским "Спутником", он заразился коронавирусом. Состояние политика ухудшилось, в результате чего его перевезли в одну из московских клиник, однако спасти не смогли.

Кто такой Борис Дейч

Уроженец Румынии, Борис Дейч выучился на экономиста в Донецке, после чего начал строить карьеру в Крыму. Начав с должности портного, Дейч уже в 26 лет стал заместителем председателя Советского райпотребсоюза Крымоблпотребсоюза. После многолетней работы директором различных предприятий в 1998 году украинец пришел в политику, сев в кресло первого заместителя председателя Верховной Рады Крыма, а в 2002 году возглавил ее.

С 2001 года политик являлся членом "Партии регионов" и входил в политсовет. Далее его карьера развивалась еще более стремительно:

в 2006 году стал народным депутатом Украины и членом парламентского комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

2007 год — член комитета ВРУ по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Был госслужащим первого ранга.

В 2013 году удостоен звания Героя Украины с вручением ордена Державы "за выдающийся личный вклад в государственное строительство, многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность, высокий профессионализм".

В числе других наград — ордена князя Ярослава Мудрого V и IV ст., "За заслуги" III ст., орден "Знак Почета", звания "Почетный крымчанин", "Почетный работник туризма Украины", "Заслуженный работник сферы услуг Украины" и многие другие.

Предательство

Невзирая на множество заслуг перед Украиной, Дейч в 2014 году голосовал на так называемом "референдуме" за аннексию Крыма — присоединение автономной республики к РФ. После оккупации политик сложил мандат украинского нардепа, впрочем, официально лишен полномочий не был и в июле даже несколько раз участвовал в заседаниях в Киеве.

У Дейча осталось трое детей и четверо внуков.

Напомним, известный российский кинорежиссер, сценарист и художник, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Бутурлин умер в возрасте 75 лет.