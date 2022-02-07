Рус

У Москві помер герой України, який зрадив свою країну

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
332
Борис Дейч мав багато заслуг в Україні, але у 2014 році пішов на фатальний вчинок Новина оновлена 07 лютого 2022, 13:27
Борис Дейч мав багато заслуг в Україні, але у 2014 році пішов на фатальний вчинок

Дейч очолював Верховну Раду Криму та був нардепом, удостоєним звання Героя України

У Москві вранці 7 лютого помер герой України та колишній нардеп Борис Дейч, який визнав окупацію Криму і, зрештою, зрадив країну.

За інформацією російських ЗМІ та Телеграм-каналів, Дейч помер на 84-му році життя. Проживаючи у Криму і будучи вакцинованим російським "Супутником", він заразився коронавірусом. Стан політика погіршився, внаслідок чого його перевезли до однієї з московських клінік, проте врятувати не змогли.

Хто такий Борис Дейч

Уродженець Румунії, Борис Дейч вивчився на економіста в Донецьку, після чого почав будувати кар’єру в Криму. Почавши з посади кравця, Дейч вже у 26 років став заступником голови Радянської райспоживспілки Кримоблспоживспілки. Після багаторічної роботи директором різних підприємств у 1998 році українець прийшов у політику, сівши у крісло першого заступника голови Верховної Ради Криму, а у 2002 році очолив її.

З 2001 року політик був членом Партії регіонів і входив до політради. Далі його кар’єра розвивалася ще швидше:

  • у 2006 році став народним депутатом України та членом парламентського комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.
  • 2007 рік – член комітету ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
  • Був держслужбовцем першого рангу.
  • У 2013 році удостоєний звання Героя України з врученням ордена Держави "за визначний особистий внесок у державне будівництво, багаторічну плідну громадсько-політичну діяльність, високий професіоналізм".
  • Серед інших нагород — ордени князя Ярослава Мудрого V та IV ст., "За заслуги" III ст., орден "Знак Пошани", звання "Почесний кримчанин", "Почесний працівник туризму України", "Заслужений працівник сфери послуг" України" та багато інших.

Зрада

Незважаючи на безліч заслуг перед Україною, Дейч у 2014 році голосував на так званому "референдумі" за анексію Криму – приєднання автономної республіки до РФ. Після окупації політик склав мандат українського нардепа, проте офіційно позбавлений повноважень не був і в липні навіть кілька разів брав участь у засіданнях у Києві.

У Дейча залишилося троє дітей та четверо онуків.

Нагадаємо, відомий російський кінорежисер, сценарист та художник, заслужений діяч мистецтв РФ Віктор Бутурлін помер у віці 75 років.

Теги:
#Крим #Герой України #Смерть #Борис Дейч
Володимир Путін на самоті — особиста забаганка чи "токсичність" для інших?
Новини Росії
Путін став занадто токсичним: чому президент РФ дедалі частіше один на людях
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін на самоті — особиста забаганка чи "токсичність" для інших?
Путін став занадто токсичним: чому президент РФ дедалі частіше один на людях
Дата публікації
Категорія
Лукашенко вважає, що у разі війни співробітники МНС не лише пожежі гаситимуть
Лукашенко розпорядився видати зброю не лише військовим: подробиці
Дата публікації
Категорія
Трагедія сталася на річці Чортомлик
Пірнув у ополонку заради видовищного відео: поблизу Дніпра загинув чоловік
Дата публікації
Категорія
У США вважають, що вторгнення росіян може розпочатися будь-якої миті
Під час вторгнення РФ в Україну постраждає ще одна країна: що відомо
Дата публікації
Категорія
Олімпійські ігри у Пекіні
Олімпійські ігри у Пекіні: онлайн-трансляція 3-го ігрового дня