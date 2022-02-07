У Москві помер герой України, який зрадив свою країну

Дейч очолював Верховну Раду Криму та був нардепом, удостоєним звання Героя України

У Москві вранці 7 лютого помер герой України та колишній нардеп Борис Дейч, який визнав окупацію Криму і, зрештою, зрадив країну.

За інформацією російських ЗМІ та Телеграм-каналів, Дейч помер на 84-му році життя. Проживаючи у Криму і будучи вакцинованим російським "Супутником", він заразився коронавірусом. Стан політика погіршився, внаслідок чого його перевезли до однієї з московських клінік, проте врятувати не змогли.

Хто такий Борис Дейч

Уродженець Румунії, Борис Дейч вивчився на економіста в Донецьку, після чого почав будувати кар’єру в Криму. Почавши з посади кравця, Дейч вже у 26 років став заступником голови Радянської райспоживспілки Кримоблспоживспілки. Після багаторічної роботи директором різних підприємств у 1998 році українець прийшов у політику, сівши у крісло першого заступника голови Верховної Ради Криму, а у 2002 році очолив її.

З 2001 року політик був членом Партії регіонів і входив до політради. Далі його кар’єра розвивалася ще швидше:

у 2006 році став народним депутатом України та членом парламентського комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

2007 рік – член комітету ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Був держслужбовцем першого рангу.

У 2013 році удостоєний звання Героя України з врученням ордена Держави "за визначний особистий внесок у державне будівництво, багаторічну плідну громадсько-політичну діяльність, високий професіоналізм".

Серед інших нагород — ордени князя Ярослава Мудрого V та IV ст., "За заслуги" III ст., орден "Знак Пошани", звання "Почесний кримчанин", "Почесний працівник туризму України", "Заслужений працівник сфери послуг" України" та багато інших.

Зрада

Незважаючи на безліч заслуг перед Україною, Дейч у 2014 році голосував на так званому "референдумі" за анексію Криму – приєднання автономної республіки до РФ. Після окупації політик склав мандат українського нардепа, проте офіційно позбавлений повноважень не був і в липні навіть кілька разів брав участь у засіданнях у Києві.

У Дейча залишилося троє дітей та четверо онуків.

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