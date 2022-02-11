Топ-11 вещей, которые категорически не следует делать на борту самолета
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Надевать в путешествие шорты или пить кофе — вроде бы обычные вещи, однако делать их в самолете не стоит
Обычно подавляющее большинство путешественников, опасающееся падения самолета, забывают о большом количестве опасностей, которые могут ожидать их на борту летательной машины. Стюардесса с 24-летним стажем подробно рассказала, чего лучше не делать в самолетах, чтобы уберечь свое здоровье.
- На борту не стоит ходить босиком. Ходить в носках – это так же "босиком", ведь пол в самолетах "видел" разное: от рвотных масс и крови, до пролитых напитков или рассыпанной пищи. Кроме этого, там могут быть и обломки разбитых вещей или стекла.
- Не добавляйте лед в напитки. После масштабной проверки, выяснившей, что только 15% воды на бортах соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, правила изменили. Однако именно лед и дальше продолжают делать из воды из-под крана.
- Снимайте контактные линзы во время полета. Если есть такая возможность, надевайте в самолет очки, ведь из-за сухого воздуха на борту самолета глаза могут быть раздражены после полета.
- Не выключайте вентиляцию над сиденьем. Если вы не в восторге, что на вас дует холодный воздух, лучше надевайте свитер, ведь вентиляцию включать рекомендуется для того, чтобы все воздушные микробы сдувались, не попадая непосредственно на вас.
- Не стоит есть еду, если она упала на стол. Эти подносы обычно протирают только раз в день, поэтому лучше иметь при себе влажные антисептические салфетки, чтобы хотя бы частично дезинфицировать их.
- Не пользуйтесь одеялами. Это самое идеальное место для микробов и даже вшей, ведь их вообще не стирают, а просто выбрасывают, когда их состояние становится уже непригодным.
- Откажитесь от кофе и чая. Если вы не хотите употреблять водопроводную воду из самолета, лучше все же отдавать предпочтение водичке в бутылках. Или, как вариант, прихватите с собой термос, если несколько часов без кофе вам кажутся невозможными.
- Не прикасайтесь к кнопке слива в туалете. Защитите себя от лишних микробов, ведь именно в туалете их очень большое количество. Если же кнопки вы все же коснулись, тщательно вымойте и продезинфицируйте руки.
- Не стоит спать, прислонившись к окну. Вы — не единственный человек, который хочет поспать на борту, чтобы полет пронесся как можно скорее. Но кто знает, кто именно дышал и чихал на стекло перед вами?
- Не надевайте шорты. Сидения между рейсами не моют, поэтому подумайте о других пассажирах, и наденьте в полет одежду, прикрывающую открытые участки тела.
- Сразу зовите стюардессу, если чувствуете себя нехорошо. Никогда не думайте о том, что можете вызвать неудобства персонала из-за ухудшения самочувствия. Прежде чем получить сертификацию, стюардессы обычно проходят подготовку, где они учатся оказывать неотложную медицинскую помощь и даже принимать роды.
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