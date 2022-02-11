Топ-11 вещей, которые категорически не следует делать на борту самолета

Надевать в путешествие шорты или пить кофе — вроде бы обычные вещи, однако делать их в самолете не стоит

Обычно подавляющее большинство путешественников, опасающееся падения самолета, забывают о большом количестве опасностей, которые могут ожидать их на борту летательной машины. Стюардесса с 24-летним стажем подробно рассказала, чего лучше не делать в самолетах, чтобы уберечь свое здоровье.

На борту не стоит ходить босиком. Ходить в носках – это так же "босиком", ведь пол в самолетах "видел" разное: от рвотных масс и крови, до пролитых напитков или рассыпанной пищи. Кроме этого, там могут быть и обломки разбитых вещей или стекла.

Ходить в носках – это так же "босиком", ведь пол в самолетах "видел" разное: от рвотных масс и крови, до пролитых напитков или рассыпанной пищи. Кроме этого, там могут быть и обломки разбитых вещей или стекла. Не добавляйте лед в напитки. После масштабной проверки, выяснившей, что только 15% воды на бортах соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, правила изменили. Однако именно лед и дальше продолжают делать из воды из-под крана.

После масштабной проверки, выяснившей, что только 15% воды на бортах соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, правила изменили. Однако именно лед и дальше продолжают делать из воды из-под крана. Снимайте контактные линзы во время полета. Если есть такая возможность, надевайте в самолет очки, ведь из-за сухого воздуха на борту самолета глаза могут быть раздражены после полета.

Если есть такая возможность, надевайте в самолет очки, ведь из-за сухого воздуха на борту самолета глаза могут быть раздражены после полета. Не выключайте вентиляцию над сиденьем. Если вы не в восторге, что на вас дует холодный воздух, лучше надевайте свитер, ведь вентиляцию включать рекомендуется для того, чтобы все воздушные микробы сдувались, не попадая непосредственно на вас.

Если вы не в восторге, что на вас дует холодный воздух, лучше надевайте свитер, ведь вентиляцию включать рекомендуется для того, чтобы все воздушные микробы сдувались, не попадая непосредственно на вас. Не стоит есть еду, если она упала на стол. Эти подносы обычно протирают только раз в день, поэтому лучше иметь при себе влажные антисептические салфетки, чтобы хотя бы частично дезинфицировать их.

Эти подносы обычно протирают только раз в день, поэтому лучше иметь при себе влажные антисептические салфетки, чтобы хотя бы частично дезинфицировать их. Не пользуйтесь одеялами. Это самое идеальное место для микробов и даже вшей, ведь их вообще не стирают, а просто выбрасывают, когда их состояние становится уже непригодным.

Это самое идеальное место для микробов и даже вшей, ведь их вообще не стирают, а просто выбрасывают, когда их состояние становится уже непригодным. Откажитесь от кофе и чая. Если вы не хотите употреблять водопроводную воду из самолета, лучше все же отдавать предпочтение водичке в бутылках. Или, как вариант, прихватите с собой термос, если несколько часов без кофе вам кажутся невозможными.

Если вы не хотите употреблять водопроводную воду из самолета, лучше все же отдавать предпочтение водичке в бутылках. Или, как вариант, прихватите с собой термос, если несколько часов без кофе вам кажутся невозможными. Не прикасайтесь к кнопке слива в туалете. Защитите себя от лишних микробов, ведь именно в туалете их очень большое количество. Если же кнопки вы все же коснулись, тщательно вымойте и продезинфицируйте руки.

Защитите себя от лишних микробов, ведь именно в туалете их очень большое количество. Если же кнопки вы все же коснулись, тщательно вымойте и продезинфицируйте руки. Не стоит спать, прислонившись к окну. Вы — не единственный человек, который хочет поспать на борту, чтобы полет пронесся как можно скорее. Но кто знает, кто именно дышал и чихал на стекло перед вами?

Вы — не единственный человек, который хочет поспать на борту, чтобы полет пронесся как можно скорее. Но кто знает, кто именно дышал и чихал на стекло перед вами? Не надевайте шорты. Сидения между рейсами не моют, поэтому подумайте о других пассажирах, и наденьте в полет одежду, прикрывающую открытые участки тела.

Сидения между рейсами не моют, поэтому подумайте о других пассажирах, и наденьте в полет одежду, прикрывающую открытые участки тела. Сразу зовите стюардессу, если чувствуете себя нехорошо. Никогда не думайте о том, что можете вызвать неудобства персонала из-за ухудшения самочувствия. Прежде чем получить сертификацию, стюардессы обычно проходят подготовку, где они учатся оказывать неотложную медицинскую помощь и даже принимать роды.

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