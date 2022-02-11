Топ-11 речей, які категорично не варто робити на борту літака

Вдягати у подорож шорти або пити каву — нібито звичайні речі, проте робити їх у літаку не варту

Зазвичай переважна більшість подорожуючих, яка побоюється падіння літака, забуває про велику кількість небезпек, які можуть чекати на них на борту літальної машини. Стюардеса з 24-річним стажем детально розповіла, чого краще не робити у літаках, аби вберегти своє здоров`я.

На борту не варто ходити босоніж. Ходити у шкарпетках — це так само "босоніж", адже підлога в літаках "бачила" різне: від блювотних мас і крові, до пролитих напоїв або розсипаної їжі. Окрім цього, там можуть бути й уламки розбитих рече або скла.

Ходити у шкарпетках — це так само "босоніж", адже підлога в літаках "бачила" різне: від блювотних мас і крові, до пролитих напоїв або розсипаної їжі. Окрім цього, там можуть бути й уламки розбитих рече або скла. Не додавайте лід у напої. Після масштабної перевірки, яка з'ясувала, що лише 15% води на бортах відповідають санітарно-гігієнічним нормам, правила змінили. Проте саме лід й надалі продовжують робити з води з-під крана.

Після масштабної перевірки, яка з'ясувала, що лише 15% води на бортах відповідають санітарно-гігієнічним нормам, правила змінили. Проте саме лід й надалі продовжують робити з води з-під крана. Знімайте контактні лінзи під час польоту. Якщо є така можливість, вдягайте у політ окуляри, адже через сухе повітря на борту літака, очі можуть бути подразнені після польоту.

Якщо є така можливість, вдягайте у політ окуляри, адже через сухе повітря на борту літака, очі можуть бути подразнені після польоту. Не вимикайте вентиляцію над сидінням. Якщо ви не у захваті, що на вас дме холодне повітря, краще надягайте светр, адже включати вентиляцію рекомендується для того, аби усі повітряні мікроби здувались, не попадаючи безпосередньо на вас.

Якщо ви не у захваті, що на вас дме холодне повітря, краще надягайте светр, адже включати вентиляцію рекомендується для того, аби усі повітряні мікроби здувались, не попадаючи безпосередньо на вас. Не варто їсти їжу, якщо вона впала на стіл. Ці таці зазвичай протирають лише раз на день, тому краще мати при соб вологі антисептичні серветки, аби хоча б частково дезінфікувати його.

Ці таці зазвичай протирають лише раз на день, тому краще мати при соб вологі антисептичні серветки, аби хоча б частково дезінфікувати його. Не користуйтесь ковдрами. Це саме ідеальне місце для мікробів та навіть вошей, адже їх загалі не перуть, а просто викидають, коли їх стан стає вже непридатним.

Це саме ідеальне місце для мікробів та навіть вошей, адже їх загалі не перуть, а просто викидають, коли їх стан стає вже непридатним. Відмовтеся від кави та чаю. Якщо ви не бажаєте вживати водопровідну воду з літака, краще все ж віддавати перевагу водичці у пляшках. Або, як варіант, прихопіть із собою термос, якщо кілька годин без кави для вас здаються неможливими.

Якщо ви не бажаєте вживати водопровідну воду з літака, краще все ж віддавати перевагу водичці у пляшках. Або, як варіант, прихопіть із собою термос, якщо кілька годин без кави для вас здаються неможливими. Не торкайтеся кнопки зливу в туалеті. Захистіть себе від зайвих мікробів, адже саме в туалеті їх надзвичайно велика кількість. Якщо ж кнопку ви все ж торкнули, ретельно вимийте та продезінфікуйте руки.

Захистіть себе від зайвих мікробів, адже саме в туалеті їх надзвичайно велика кількість. Якщо ж кнопку ви все ж торкнули, ретельно вимийте та продезінфікуйте руки. Не варто спати, притулившись до вікна. Ви — не єдина людина, яка хоче поспати на борту, аби політ промайнув якомога швидше. Проте хто ж знає, хто саме дихав та чхав на скло до вас?

Ви — не єдина людина, яка хоче поспати на борту, аби політ промайнув якомога швидше. Проте хто ж знає, хто саме дихав та чхав на скло до вас? Не надягайте шорти. Сидіння між рейсами не миють, тому подумайте про інших пасажирів, та вдягніть у політ одяг, який прикриває відкриті ділянки тіла.

Сидіння між рейсами не миють, тому подумайте про інших пасажирів, та вдягніть у політ одяг, який прикриває відкриті ділянки тіла. Одразу кличте стюардесу, якщо почуваєте себе недобре. Ніколи не думайте про те, що можете спричинити незручності персоналу через погіршення самопочуття. Перш ніж отримати сертифікацію, стюардеси зазвичай проходять підготовку, де їх вчать надавати невідкладну медичну допомогу та навіть приймати пологи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яких вчинків краще уникати під час відпочинку у готельних номерах, аби залишити по собі приємне враження у персоналу.