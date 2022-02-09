Чого краще не робити в готелі: ТОП-8 вчинків, які робити не варто

Кілька важливих пунктів, яких краще дотримуватися у готельних номерах

У більшості випадків туристи проводять свою відпустку, проживаючи дні та тижні відпочинку в готелі. Сусідів у готелях не вибирають, але в змозі кожного мандрівника поводитися так, щоб залишити про себе лише добрі враження.

Як пише видання "ЗаграNица", перше, чого варто уникати — це користування міні-баром.

Звичайно, якщо ваш гаманець дозволяє переплатити за водичку в п'ять разів дорожче, ви можете собі це дозволити. Проте, якщо даремне втрачання грошей — не ваш формат, краще купіть воду або батончик у магазині.

Не діліться з незнайомцями інформацією, в якому номері зупинились

Злочинці зазвичай чатують на "злив" інформації у вестибюлях або ресторанах готелів, тож розповідати, в якому номері відпочиваєте першому зустрічному не варто, адже вони можуть скористатися отриманими даними та обікрасти вас.

Пам'ятайте про таблички із написом "Do Not Disturb"

Якщо ви мрієте усамітнитись та не хочете, аби персонал готелю вас потурбував у непідходящий момент, варто повісити на вході до номера відповідну табличку і вам ніхто не заважатиме.

Курити в номерах заборонено

Такі обмеження впроваджуються не лише через перестороги персоналу за ваше здоров'я, але й через певні побоювання через ймовірне виникнення пожежі або навіть псування меблів у випадку, якщо попіл або недопалок впадуть на неї.

За куріння навіть у туалеті на вас може очікувати досить великий штраф.

Не користуйтесь пультами для телевізора

Це предмети, які містять надзвичайну кількість бактерій. Тож, якщо ви не хочете дезінфікувати або ретельно мити руки після кожного доторку до "дистанційки", уникайте "зустрічей" із нею.

Не варто залишати у номерах цінні речі та документи

Зазвичай у подорож краще не брати дорогі речі та важливі документи, але якщо такі все ж є, краще зберігати їх у спеціальних сейфах, навіть якщо за це доведеться заплатити зайві гроші.

Не залишайте номер відкритим

Навіть якщо ви відійшли хоча б на хвилинку, завжди зачиняйте за собою двері до номера на ключ. Це врятує вас від крадіїв.

Не варто погрожувати персоналу поганими відгуками

Кожен готель дбає про свою репутацію, але "грати на нервах" персоналу та керівництва, погрожуючи написати гнівний відгук не варто. Якщо якась катастрофічна ситуація з вами все ж відбулася, краще обговорити це на місці та спробувати вирішити проблему, аби не настроїти працівників проти себе в подальшому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, до чого краще не торкатися в готелях, навівши приклади п'яти найбрудніших речей у номерах, які просто кишать бактеріями та несуть загрозу для вашого здоров'я.