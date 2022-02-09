Чего лучше не делать в отеле: ТОП-8 поступков, которые делать не стоит

Несколько важных пунктов, которые лучше соблюдать в гостиничных номерах

В большинстве случаев туристы проводят свой отпуск, проживая дни и недели отдыха в отеле. Соседей в отелях не выбирают, но в состоянии каждого путешественника вести себя так, чтобы оставить о себе только хорошие впечатления.

Как пишет издание "ЗаграNица", первое, чего следует избегать – это пользование мини-баром.

Конечно, если ваш кошелек позволяет переплатить за воду в пять раз дороже, вы можете себе это позволить. Однако, если бесполезная трата денег — не ваш формат, лучше купите воду или батончик в магазине.

Не делитесь с незнакомцами информацией, в каком номере остановились

Преступники обычно поджидают "слив" информации в вестибюлях или ресторанах отелей, поэтому рассказывать, в каком номере отдыхаете первому встречному не стоит, ведь они могут воспользоваться полученными данными и обворовать вас.

Помните о табличках с надписью "Do Not Disturb"

Если вы мечтаете уединиться и не хотите, чтобы персонал отеля вас побеспокоил в неподходящий момент, стоит повесить на входе в номер соответствующую табличку и вам никто не будет мешать.

Курить в номерах запрещено

Такие ограничения внедряются не только из-за предосторожности персонала за ваше здоровье, но и из-за опасений из-за вероятного возникновения пожара или даже порчи мебели в случае, если пепел или окурок упадут на него.

За курение даже в туалете вас может ожидать достаточно большой штраф.

Не пользуйтесь пультами телевизора

Это предметы, содержащие очень большое количество бактерий. Итак, если вы не хотите дезинфицировать или тщательно мыть руки после каждого прикосновения к "дистанционки", избегайте "встреч" с ней.

Не стоит оставлять в номерах ценные вещи и документы

Как правило, в путешествие лучше не брать дорогие вещи и важные документы, но если таковые все же есть, лучше хранить их в специальных сейфах, даже если за это придется заплатить лишние деньги.

Не оставляйте номер открытым

Даже если вы отошли хотя бы на минутку, всегда закрывайте за собой дверь в номер на ключ. Это спасет вас от воров или других "любопытных глаз".

Не стоит угрожать персоналу плохими отзывами

Каждый отель работает на свою репутацию, но "играть на нервах" персонала и руководства, угрожая написать гневный отзыв не стоит. Если какая-нибудь катастрофическая ситуация с вами все же произошла, лучше обсудить это на месте и попытаться решить проблему, чтобы не настроить работников против себя в дальнейшем.

Ранее "Телеграф" сообщал, к чему лучше не прикасаться в отелях, приведя примеры пяти самых грязных вещей в номерах, которые просто кишат бактериями и несут угрозу для вашего здоровья.