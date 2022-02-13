Особенную монету в 2 копейки продают за 30 тысяч гривен (фото)

Цена монеты выросла с 1 грн до 30 000грн.

В Украине монету в 2 копейки продают на аукционе за 30 000 грн.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Violity.

На реверсе указан номинал "2 копійки", на аверсе — надпись "Україна", малый герб и дата "2000". Согласно объявлению, монета не имеет каких-либо дефектов, достойных упоминания. Изготовлена из нержавеющей стали, весит 1,80 г.

Владелец монеты утверждает, что ее реставрация не производилась. Лот был выставлен на аукцион 10 февраля, торги продлятся до 16 февраля. На сегодня ставки сделали уже 36 человек.

В Украине монету в 2 копейки продают на аукционе за 30 тысяч грн

Монета не имеет каких-либо дефектов и весит 1,8 г

Отметим, что Украина начала выпускать монеты в 1992 году. С тех пор список мелочи в обиходе значительно изменился. Сегодня за некоторые редкие монеты можно получить солидную сумму, которая в разы больше их номинала.

Напомним, в прошлом году Нацбанк ввел в обращение золотую гривню.