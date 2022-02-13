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Особливу монету у 2 копійки продають за 30 тисяч гривень (фото)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Монету в 2 копійки продають за 30 тисяч
Монету в 2 копійки продають за 30 тисяч

Ціна монети зросла з 1 грн до 30 000 грн.

В Україні монету у 2 копійки продають на аукціоні за 30 000 грн.

Про це свідчать дані із сайту Violity.

На реверсі вказано номінал "2 копійки", на аверсі — напис "Україна", малий герб і дата "2000". Згідно з оголошенням, монета не має будь-яких дефектів, гідних згадки. Виготовлена із нержавіючої сталі, важить 1,80 г.

Власник монети стверджує, що її реставрація не проводилася. Лот було виставлено на аукціон 10 лютого, торги продовжаться до 16 лютого. На сьогодні ставки зробили вже 36 людей.

В Україні монету у 2 копійки продають на аукціоні за 30 тисяч грн.
В Україні монету у 2 копійки продають на аукціоні за 30 тисяч грн.
Монета не має якихось дефектів і важить 1,8 г
Монета не має якихось дефектів і важить 1,8 г

Зазначимо, що Україна почала випускати монети 1992 року. Сьогодні за деякі рідкісні монети можна отримати солідну суму, яка в рази більша за їхню номінальну вартість.

Нагадаємо, минулого року Нацбанк ввів у обіг золоту гривню.

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#Монета #Гроші #Гривні
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