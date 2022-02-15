Как придать машине "весенний блеск" своими руками за три часа: простые советы

Советы по уходу и восстановлению лакокрасочного покрытия после зимы

Зимняя эксплуатация довольно негативно отражается на состоянии покрытия транспортного средства: реагенты, прыжки температур и абразив сильно портят поверхность кузова. Из-за появления микротрещин и сколов автомобиль теряет свой "свежий" вид, однако вернуть его можно не в дорогом техсервисе, а самостоятельно дома.

Для того чтобы восстановить блеск ЛКП своими руками, вам понадобится теплый день, чистое авто, а также около трех часов времени, — пишет портал "За рулем".

Спрячьте машину от солнца. Если солнечные лучи в день, когда вы собрались провести манипуляции с автомобилем достаточно яркие, лучше переставить ее в тень, ведь уход за поверхностью кузова всегда проводится на "холодной" машине, иначе останутся пятна. Купите специальный шампунь-полироль. В составе таких средств содержатся воск и множество ингредиентов, которые позволяют воде быстро соскальзывать с поверхности кузова. А если вы решили заняться полировкой там, где большое количество воды не использовать, то лучше запастись средствами для "сухого" мытья. Чтобы блеск был "благородным", используйте полироли, в составе которых есть карнаубский воск. Стоит отметить, что при использовании такого средства процесс будет продолжаться дольше, ведь убрать все пятна от воска можно будет только только длительным полированием. Для тех, кому нужен быстрый эффект, подойдет полироль с синтетическим воском. Если авто уже не "юное" или вы довольно давно занимались уходом за кузовом, стоит вооружиться еще и очистителем старых лакокрасочных поверхностей. В его состав обычно входят компоненты, достаточно мягко снимающие верхний крашеный слой, который успел окислиться. После этого вы без лишних сложностей сможете тщательно очистить ЛКП от дорожной грязи и впитавшейся копоти. Не тратьтесь на покупку специальных губок для полировки. Как показывает опыт, лучше для таких манипуляций подходят старые, многократно выстиранные махровые полотенца. Полировочные препараты, в основном, бесцветны. Если лакокрасочное покрытие автомобиля частично выгорело и требует восстановления, лучше воспользоваться цветными полиролями. А для того, чтобы в конце придать сочный оттенок, можно наложить еще один дополнительный слой полиролью черного цвета, который создаст некую "оптическую глубину" цвета машины.

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