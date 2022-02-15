Як надати машині "весняний блиск" своїми руками за три години: прості поради

Поради щодо догляду та відновленню лакофарбового покриття після зими

Зимова експлуатація досить негативно відображається на стані покриття транспортного засобу: реагенти, стрибки температур та абразив сильно псують поверхню кузова. Через появу мікротріщин та сколів автомобіль втрачає свій "свіжий" вигляд, проте повернути його можна не у дорогому техсервісі, а самотужки, вдома.

Для того, щоб самостійно відновити блиск ЛКП, вам знадобиться теплий день, чисте авто, а також близько трьох годин часу, — пише портал "За рулем".

Сховайте машину від сонця. Якщо сонячні промені у день, коли ви зібралися провести маніпуляції з авто досить яскраві, краще переставити її у тінь, адже догляд за поверхнею кузова завжди проводиться на "холодній" автівці, інакше залишаться плями. Придбайте спеціальний шампунь-поліроль. У складі таких засобів містяться віск та велика кількість інгредієнтів, які дозволяють воді швидко зісковзувати з поверхні кузова. А якщо ви вирішили зайнятися поліруванням там, де велику кількість води не використати, то краще запастися засобами для "сухого" миття. Аби блиск був "благородним", використовуйте поліролі, у складі яких є карнаубський віск. Варто відзначити, що при використанні такого засобу процес триватиме довше, адже: прибрати всі плями від воску можна буде лише тривалим виполіровуванням. Для тих, хто любить швидкі ефекти, підійде поліроль із синтетичним воском. Якщо авто вже не "юне" або ви досить давно займалися доглядом кузова, варто озброїтися ще й очисником старих лакофарбових поверхонь. До його складу зазвичай входять компоненти, які досить м'яко знімають верхній фарбований шар, який встиг окислитися. Після цього ви без зайвих складнощів зможете ретельно очистити ЛКП від дорожнього бруду і кіптяви, які в`їлися. Не витрачайтеся на купівлю спеціальних губок для полірування. Як показує досвід, найкраще для таких маніпуляцій підходять старі, багато разів випрані махрові рушники. Полірувальні препарати, в основному, безбарвні. Якщо лакофарбове покриття автівки частково вигоріло і потребує відновлення, краще скористатися кольоровими поліролями. А для того, щоб наприкінці надати соковитого відтінку, можна накласти ще один додатковий шар поліроллю чорного кольору, який створить таку собі "оптичну глибину" кольору машини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як самотужки доглядати за фарами та що робити, аби подовжити їх життя та відновити яскравість.