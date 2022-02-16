Что делать и как помочь, если у собаки слезятся глаза: простые советы

Просто так собака "плакать" не станет, поэтому самое главное — понять причину слезотечения

Если вы заметили, что у вашего любимца слезятся глаза, прежде всего – задумайтесь о походе к ветеринару, потому что повышение выделения влаги из глаз может свидетельствовать о наличии болезни у пса.

"Телеграф" решил более подробно разобраться в причинах, которые могут спровоцировать усиленное слезотечение у собак.

У вашего Друга слезится один глаз

Как правило, если слезотечение возникает на одном глазу — это более механическая проблема: туда мог попасть посторонний предмет, собака могла травмироваться или в глазу возникло воспаление.

Часто такое случается после прогулки с животным в поле или во время поездки в машине. Следует не разрешать собаке высовываться на скорости в окно машины, ведь это может быть опасно и травматично.

В длинношерстных пород в глаз может попасть даже собственная шерсть, поэтому специалисты советуют систематически подрезать ее на мордашке вокруг глаз.

Также у домашних питомцев часто возникает такая проблема как заворот век или их травма. Такие породы, как шарпеи подвержены проблемам с веками и довольно часто в таких случаях нуждаются в помощи хирурга.

Что касается воспаления, то его могут вызвать определенные паразиты или вирус, вызывающий конъюнктивит. Эта болезнь также сопровождается слезотечением.

Следует отметить, что во всех вышеуказанных случаях эта проблема может возникать и на обоих глазах.

Слезятся два глаза

Если у собаки слезотечение возникает на обоих глазах, то это скорее физиологическая проблема. Она может быть спровоцирована аллергией, инфекциями, нарушениями оттока и прочими серьезными проблемами, с которыми лучше бороться специалистам.

Что делать и как помочь

Самое главное – не паникуйте. Как правило, появление слезотечения не всегда говорит о серьезной проблеме.

Первое, что нужно сделать — проверить, ничего лишнего не попало в глаза. Если вы заметили в нем посторонний предмет, то его нужно убрать следующим образом:

Вымойте руки

Оттяните веко собаки и удалите посторонний предмет краем влажной салфетки

Промойте глаз лосьоном для глаз, он продается в ветаптеках.

Идите к ветеринару

Обратите внимание, что похода к врачу вам не избежать, ведь даже если глазу просто попал посторонний предмет, то он мог и травмировать роговицу глаза. Визуально эта травма может быть незаметной, поэтому ее серьезность должен определять именно дипломированный ветеринар.

Помните, что терять время в таких случаях не стоит, ведь даже незначительная проблема может привести к развитию инфекции и привести к значительному поражению вплоть до слепоты.

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