Що робити і як допомогти, якщо у собаки сльозяться очі: прості поради

Просто так собака "плакати" не стане, тож саме головне — зрозуміти причину сльозотечі

Якщо ви помітили, що у вашого улюбленця сльозяться очі, перш за все — задумайтеся про похід до ветеринара, тому що підвищення виділення вологи з очей може свідчити про наявність хвороби у пса.

"Телеграф" вирішив детальніше розібратися у причинах, які можуть спровокувати посилену сльозотечу у собак.

У вашого Друга сльозиться одне око

Як правило, якщо сльозотеча виникає на одному оці — то це більше механічна проблема: туди міг потрапити сторонній предмет, пес міг травмуватися або в оці виникло запалення.

Досить часто таке трапляється після прогулянки із твариною у полі або під час поїздки в машині. Варто не дозволяти собаці висуватись на швидкості у вікно машини, адже це справді може бути небезпечно та травматично.

У довгошерстих порід в око може потрапити навіть власна шерсть, тому фахівці радять систематично підрізати її на мордочці навколо очей.

Також у домашніх улюбленців часто виникає така проблема, як заворот повік або їх травма. Такі породи, як шарпеї схильні до проблем із повіками і досить часто в таких випадках потребують допомоги хірурга.

Що стосується запалення, то його можуть спричинити певні паразити або вірус, який викликає кон'юнктивіт. Ця хвороба також супроводжується сльозотечею.

Варто відзначити, що у всіх вищевказаних випадках ця проблема може виникати й на обох очах.

Сльозяться два ока

Якщо у собаки сльозотеча виникає на обох очах, то це, швидше за все, фізіологічна проблема. Вона може бути спровокована алергією, інфекціями, порушеннями відтоку та іншими серйозними проблемами, з якими краще боротися спеціалістам.

Що робити і як допомогти

Саме головне — не панікуйте. Як правило, поява сльозотечі не завжди говорить про серйозну проблему.

Перше, що потрібно зробити — перевірити, чи до ока нічого зайвого не потрапило. Якщо ви помітили в ньому сторонній предмет, то його потрібно прибрати таким чином:

Вимийте руки

Відтягніть повіку собаки і видаліть сторонній предмет краєм вологої серветки

Промийте око лосьйоном для очей, воно продається у ветаптеках.

Ідіть до ветеринара

Зверніть увагу, що походу до лікаря вам не уникнути, адже навіть якщо до ока просто попав сторонній предмет, то він міг й травмувати рогівку ока. Візуально ця травма вам може бути непомітною, тому її серйозність має визначати саме дипломований ветеринар.

Пам'ятайте, що гаяти час у таких випадках не варто, адже навіть незначна проблема може призвести до розвитку інфекції та спричинити значне ураження аж до сліпоти.

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