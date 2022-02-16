Напали на конвоира и сбежали из изолятора: на Закарпатье полиция ищет опасных преступников (фото)

Мужчины скрылись из-под стражи в следственном изоляторе около полуночи 16 февраля

В Закарпатской области полиция официально объявила в розыск двух опасных преступников, самовольно покинувших территорию следственного изолятора. К поискам просят приобщиться всех небезразличных жителей областного центра и других районов области.

Об этом говорится на официальной странице пресс-центра полиции.

Согласно предварительным сведениям, в ночь с 15 на 16 февраля, из-под стражи скрылись два жителя города Виноградова — 29-летние Танчинец Владислав и Спиров Анатолий. Злоумышленники напали на конвоира и дежурного, а затем убежали в неизвестном направлении.

Разыскиваемые беглецы

В настоящее время поиском беглецов занимаются представители всех нарядов полиции области, которые проводят ряд оперативных мероприятий по установлению места нахождения злоумышленников.

В "органах" призывают приобщиться к поискам указанных фигурантов всех неравнодушных и сразу сообщать любую известную информацию по телефону спецлинии "102" или в ближайшее отделение полиции. Анонимность гарантирована.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Днепре официально объявили в розыск Прокопенко Александра, ушедшего из дома еще 8 февраля и до сих пор не вернувшегося.