Напали на конвоїра та втекли з ізолятора: на Закарпатті поліція шукає небезпечних злочинців (фото)

Чоловіки втекли з-під варти у слідчому ізоляторі близько опівночі 16 лютого

У Закарпатській області поліція офіційно оголосила у розшук двох небезпечних злочинців, які самовільно залишили територію слідчого ізолятора. До пошуків просять долучитися сіх небайдужих жителів обласного центру та інших районів області.

Про це йдеться на офіційній сторінці пресцентру поліції.

Згідно з попередніми відомостями, у ніч з 15 на 16 лютого, з-під варти утекли два жителі міста Виноградова — 29-річні Танчинець Владислав та Спіров Анатолій. Зловмисники напали на конвоїра та чергового, а після подалися у невідому напрямку.

Розшукувані втікачі

Наразі пошуком втікачів займаються представники усіх нарядів поліції області, які проводять низку оперативних заходів задля встановлення місця перебування зловмисників.

В "органах" закликають долучитися до пошуків вказаних фігурантів усіх небайдужих та одразу повідомляти будь-яку відому інформацію за номером телефону спецлінії с"102" або у найближчий відділок поліції. Анонімність гарантована.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Дніпрі офіційно оголосили у розшук Прокопенко Олександра, який пішов з дому ще 8 лютого і дотепер не повернувся.