Рус

Напали на конвоїра та втекли з ізолятора: на Закарпатті поліція шукає небезпечних злочинців (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
270
Поліція Закарпатської області розшукує небезпечних злочинців Новина оновлена 16 лютого 2022, 14:31
Поліція Закарпатської області розшукує небезпечних злочинців

Чоловіки втекли з-під варти у слідчому ізоляторі близько опівночі 16 лютого

У Закарпатській області поліція офіційно оголосила у розшук двох небезпечних злочинців, які самовільно залишили територію слідчого ізолятора. До пошуків просять долучитися сіх небайдужих жителів обласного центру та інших районів області.

Про це йдеться на офіційній сторінці пресцентру поліції.

Згідно з попередніми відомостями, у ніч з 15 на 16 лютого, з-під варти утекли два жителі міста Виноградова — 29-річні Танчинець Владислав та Спіров Анатолій. Зловмисники напали на конвоїра та чергового, а після подалися у невідому напрямку.

Розшукувані втікачі
Розшукувані втікачі

Наразі пошуком втікачів займаються представники усіх нарядів поліції області, які проводять низку оперативних заходів задля встановлення місця перебування зловмисників.

В "органах" закликають долучитися до пошуків вказаних фігурантів усіх небайдужих та одразу повідомляти будь-яку відому інформацію за номером телефону спецлінії с"102" або у найближчий відділок поліції. Анонімність гарантована.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Дніпрі офіційно оголосили у розшук Прокопенко Олександра, який пішов з дому ще 8 лютого і дотепер не повернувся.

Теги:
#Поліція #Злочинець #Розшук #Закарпаття
Олександр Абраменко
Спорт
Є медаль! Українець Абраменко виграв "срібло" на Олімпіаді у Пекіні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олександр Абраменко
Є медаль! Українець Абраменко виграв "срібло" на Олімпіаді у Пекіні
Дата публікації
Категорія
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Генсек НАТО поділився неприємними спостереженнями щодо військ Росії поряд із Україною
Дата публікації
Категорія
Три очільники рейтингу
Порошенко продовжує наздоганяти Зеленського: дані нового опитування українців
Дата публікації
Категорія
Путін поки що не дав чіткої відповіді
Визнання "ЛДНР": у Кремлі розповіли, що думає Путін
Дата публікації
Категорія
Засідання у Раді — під прапорами України
Зі сльозами на очах: День єднання у Верховній Раді (фоторепортаж)