Как проверить номер отеля на чистоту: 8 простых секретов

Для того чтобы проверить чистоту гостиничного номера, вам понадобится не более 3 минут

Прежде чем выбрать отель, в котором вы планируете провести свой отдых, стоит посмотреть отзывы предыдущих посетителей. Но в случаях, когда такой возможности нет из-за спешки или нехватки времени, можно представить себя ревизором и провести проверку на чистоту номера самостоятельно.

Для этого вам понадобится всего несколько минут и простые советы специалистов, пишет портал "Отпуск24".

Полы под тумбочками и кроватью

Обычно одним из первых признаков чистоты отеля является чистый пол под труднодоступными местами. Остатки мусора, пыли или даже забытые туристами вещи свидетельствуют о том, что горничные к уборке в номере относятся, мягко говоря, посредственно. Если вы нашли грязь и пыль под шкафом или под кроватью, сразу вызовите персонал и отмечайте необходимость повторной уборки.

Постельное белье

При подготовке номера горничные, как правило, заправляют на кровать чистое постельное белье и покрывала. Внимательно осмотрите ее на содержимое пятен или крошек под матрасом. Дополнительно обратите внимание на подушку. Если у белья нет постороннего запаха и оно выглядит свежим и разглаженным — супер. В противном случае — просите о смене на другой комплект.

Ванная комната

Обычно в номерах душ или ванная совмещены с туалетом. Перед вашим заселением персонал отеля обязан начисто вымыть все в ванной, заменить туалетную бумагу на новый рулон, который должен быть проклеен специальным стикером или просто заводским клейким слоем. Это признак того, что до вас эту вещь никто не использовал.

Полотенца

В хороших отелях отмечают, что полотенца закупают только на один сезон, хотя, служат они иногда намного дольше. Во время заселения в номер осмотрите полотенца, которые для вас разместила горничная. Если эти средства для личной гигиены выглядят застиранными, на них есть пятна или раздается неприятный запах – однозначно требуйте замены.

Предметы для одноразового использования

Большинство из них зависят от уровня отеля, где вы остановились на отдых. Внимание следует обратить на шапочки для душа, тапочки, емкости с гелями и мылом. В бюджетных номерах эти флаконы должны содержать специальные дозаторы. Не лишним будет убедиться, что все эти вещи есть в наличии и персонал не забыл пополнить содержимое баночек. Если чего-то не хватает или флаконы заполнены не полностью, зовите горничную, которая обязана принести все необходимое сразу. Стоит отметить, что, как правило, на одноразовых принадлежностях в гостиницах не экономят, однако во время спешки могут о них и забыть.

Полы в душевой

Чаще туристы сетуют на грязный пол или наличие плесени в душевых кабинках и на стыках стен и ванной. Удаление плесени довольно трудоемкое занятие, поэтому довольно часто горничные им пренебрегают. Даже если вы потребуете дополнительной уборки, вряд ли это ситуацию изменит, поэтому лучше просить переселить вас в другой номер или принимать душ исключительно в обуви, чтобы обезопасить себя от разного рода инфекций.

Мини бар

Если в мини баре вы заметили бутылки, которые закрыты не герметично, и подозреваете, что их уже кто-то успел открыть к вам – просите замены.

Холодильник

Один из способов экономии в отелях – это уменьшение до минимума мощности холодильника. Достаточно часто после выезда постояльцев их совсем исключают. Если в нем находятся какие-нибудь продукты или холодильник вымыт не очень тщательно, это сразу спровоцирует распространение неприятного запаха. Проверьте исправность холодильника, его чистоту и возможность увеличения мощности. Если есть посторонний запах, потребуйте его устранить или заселить в другой номер.

Если вы убедились, что номер для отдыха недостаточно чистый, просите персонал произвести дополнительную уборку или уверенно требуйте замену на другой номер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего лучше избегать в номерах и какие поступки не нужно делать во время отдыха в отелях, чтобы оставить по себе приятные впечатления у персонала.