Як перевірити номер готелю на чистоту: 8 простих секретів

Для того, щоб перевірити чистоту готельного номера, вам знадобиться не більше 3 хвилин

Перш ніж обрати готель, в якому ви плануєте провести свій відпочинок, варто переглянути відгуки попередніх його відвідувачів. Але у випадках, коли такої можливості немає через поспіх або брак часу, можна уявити себе ревізором та провести перевірку на чистоту номера самостійно.

Для цього вам знадобиться всього кілька хвилин та прості поради фахівців, — пише портал "відпустка24".

Підлога під тумбочками та ліжком

Зазвичай однією з перших ознак чистоти готелю є чиста підлога під важко доступними місцями. Залишки сміття, пилу або навіть забуті попередніми туристами речі свідчать про те, що покоївки до прибирання в номері ставляться, м'яко кажучи, посередньо. Якщо ви знайшли бруд та пил під шафою або під ліжком, одразу викликайте персонал та наголошуйте на потребі повторного прибирання.

Постільна білизна

Під час підготовки номера покоївки, як правило, заправляють на ліжко чисту постільну білизну та покривала. Уважно огляньте її на вміст плям або крихт під матрацом. Додатково зверніть свою увагу на подушку. Якщо білизна не має стороннього запаху та виглядає свіжою та розгладженою — супер. У протилежному випадку просіть про заміну на інший комплект.

Ванна кімната

Зазвичай у номерах душ або ванна поєднані з туалетом. Перед вашим заселенням персонал готелю зобов'язаний на чисто вимити усе у ванній, замінити туалетний папір на новий рулон, який повинен бути проклеєний спеціальним стікером або просто заводським клейким шаром. Це ознака того, що до вас цю річ ніхто не використовував.

Рушники

У хороших готелях наголошують на тому, що рушники закуповують лише на один сезон, хоча, служать вони іноді набагато довше. Під час заселення до номера огляньте рушники, які для вас розмістила покоївка. Якщо ці засоби для особистої гігієни виглядають запраними, на них є плями або лунає неприємний запах — однозначно вимагайте заміни.

Предмети для одноразового використання

Більшість з них залежить від рівня готелю, в якому ви зупинились на відпочинок. Увагу варто звернути на шапочки для душу, капці, місткості із гелями та милом. У бюджетних номерах ці флакони повинні мати спеціальні дозатори. Не зайвим буде переконатися, що всі ці речі є в наявності і персонал не забув поповнити вміст баночок. Якщо чогось не вистачає або флакони заповнені не повністю, кличте покоївку, яка зобов'язана принести усе необхідне одразу. Варто відзначити, що, як правило, на одноразовому приладді в готелях не економлять, проте під час поспіху можуть про нього і забути.

Підлога в душовій

Найчастіше туристи нарікають на брудну підлогу або наявність плісняви у душових кабінках та на стиках стін та ванни. Видалення цвілі досить трудомістке заняття, тому досить часто покоївки ним нехтують. Навіть якщо ви вимагатимете додаткового прибирання, навряд чи це ситуацію змінить, тож краще просити переселити вас у інший номер або приймайте душ виключно у взутті, щоб убезпечити себе від різного роду інфекцій.

Міні бар

Якщо у міні барі ви помітили пляшки, які закриті не герметично, і підозрюєте, що їх вже хтось встиг відкрити до вас — просіть заміни.

Холодильник

Один із способів економії в готелях – це зменшення до мінімуму потужності холодильника. Досить часто після виїзду постояльців їх зовсім виключають. Якщо у ньому знаходяться якісь продукти або холодильник вимитий не дуже ретельно, це одразу спровокує поширення неприємного запаху. Перевірте справність холодильника, його чистоту та можливість збільшення потужності. Якщо є сторонній запах, вимагайте його усунути або заселити вас в інший номер.

Якщо ви переконалися, що ваша кімната для відпочинку не достатньо чиста, просіть персонал зробити додаткове прибирання або впевнено вимагайте заміну на інший номер.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого краще уникати у номерах та яких вчинків не потрібно робити під час відпочинку у готелях, аби залишити по собі приємні враження у персоналу.