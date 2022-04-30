Как беженцам сделать документы, если они уехали в ЕС по внутреннему паспорту

Украинские беженцы могут получить украинский паспорт за границей

С первых дней полномасштабного вторжения россии, миллионам украинцев пришлось покинуть свои дома и поехать в другие страны в поисках убежища, пока в Украине будут продолжаться боевые действия. Некоторые жители страны бежали за границу поспешно, поэтому даже не успели захватить с собой, не только самые необходимые вещи, но и документы. "Телеграф" решил более подробно рассказать о том, каким образом беженцы могут оформить украинский паспорт, находясь за пределами родной страны.

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Как сообщили в Телеграмм-канале Европейского Союза о поддержке Украины

Где оформить документы

С 24 февраля подавляющее большинство стран Европейского Союза упростило въезд гражданам Украины, вынужденно выезжавшим из Украины из-за вторжения россии.

Во-первых, по-прежнему граждане Украины имеют возможность въезжать на территорию ЕС, имея на руках внутренний украинский паспорт, если нет зарубежного биометрического.

Во-вторых, если документы в спешке были утеряны или просто не взяты с собой по другим причинам, украинцы также имеют право на въезд в ЕС и получение временной защиты в любой стране. Союза.

На практике после пересечения границы в страны ЕС у украинцев возникает большое количество вопросов процедуры оформления временных документов и получения новых.

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Простой план действий

обратитесь с имеющимся заявлением в правоохранительные органы или представителей ведомства по вопросам иностранцев. Там вы сможете получить ответы на все вопросы, которые вам нужны и сориентироваться по поводу дальнейших действий;

в обязательном порядке посетите Посольство или Консульство Украины в стране, где вы находитесь. Там вы сможете получить временный документ — удостоверение гражданина Украины;

в итоге нужно опять же обратиться в Посольство или Консульство Украины, чтобы получить необходимый украинский загранпаспорт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что граждане Украины, покинувшие Родину после начала боевых действий, получили право жить и работать в странах ЕС сроком до трех лет.