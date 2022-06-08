15-летний украинец помог ВСУ уничтожить целую колонну оккупантов

Своим поступком ребенок фактически спас Киев от наступления

В Киевской области 15-летний мальчик помог бойцам Вооруженных сил Украины уничтожить колонну российской оккупационной армии. Благодаря своему любительскому дрону подросток смог определить координаты врага и передать их украинским защитникам.

Как сообщает издание The Telegraph, событие произошло еще в первые дни полномасштабного вторжения российской федерации на украинские земли. Когда оккупанты вплотную приблизились к городу Киеву.

Тогда бойцам ВСУ пришлось обратиться непосредственно к 15-летнему Андрею Покрасу и попросить помощи в поиске колонны рф, которая двигалась в направлении столицы по Житомирской трассе. Военные знали, что юноша только в прошлом месяце стал счастливым обладателем мини-дрона, благодаря которому можно будет отследить российское войско.

По просьбе защитников мальчик направил свой дрон в темное время суток проверить трассу и успешно сделал несколько фотографий, а также получил GPS-координаты приближающейся к Киеву колонны. После его отец отправил военным все имеющиеся сведения через соцсеть.

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Уже через небольшой промежуток времени после получения сведений о российской колонне украинская артиллерия открыла огонь по шоссе и уничтожила ее примерно в 37 километрах от столицы.

Командир отряда территориальной обороны, поддерживавший связь с пилотом-подростком Юрий Касьянов, рассказал, что подход оказался настолько удачным, что военные передали подростку управление полноценным беспилотником с большей дальностью действия и в результате уничтожили несколько российских танковых частей и бронетехники.

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"Наша цель заключалась в том, чтобы найти точные координаты и передать координаты солдатам… Я дал им координаты и фотографии, и после этого они нацелились на место", – рассказал Андрей

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее украинским защитникам удалось уничтожить в одном из населенных пунктов на территории Николаевской области целый склад с боеприпасами врага.