В боях под Изюмом погиб известный активист из Киева: в сети скорбят
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российская война забирает лучших украинских защитников
Во время выполнения боевого задания в Харьковской области, на одном из горячих направлений, 9 июня погиб известный столичный активист Роман Ратушный. Тело защитника удалось забрать с фронта только через несколько дней после его смерти.
Трагическую новость на своей странице в соцсети сообщила ОО "Защитим Протасов Яр", лидером которой был Ратушный. Там отметили, что активист служил разведчиком в 93-й механизированной бригаде.
"С первого дня полномасштабного российского вторжения Роман участвовал в боях под Киевом, а затем уже в составе 93 омбр "Холодный яр" освобождал Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом", — говорится в тексте публикации.
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Добавим, что погибший в бою с оккупантами Роман Ратушный был одним из главных инициаторов многих акций протеста против застройки Протасового Яра в Киеве. Позже киевлянин стал лидером общественной организации "Защитим Протасов Яр".
Пользователи сети новостью о гибели Ратушного в шоке. Большинство не может поверить, что 25-летнего молодого отчаяния, никогда не проявлявшего страха, уже нет в живых. Молодого человека оплакивают все, кто его знал и обещают все же отстроить парк в Протасовом Яру, ведь именно за это всегда боролся парень.
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