Сын родился в марте: в боях с оккупантами погиб офицер и военный журналист Алексей Чубашев

Алексей Чубашев вернулся в ряды ВСУ с первого дня широкомасштабного вторжения россии в Украину

В боях с российскими оккупантами погиб офицер Вооруженных сил Украины и военный журналист Алексей Чубашев.

Об этом в социальных сетях сообщают друзья и коллеги погибшего.

"Сегодня у меня погиб друг. Алексей Чубашев, автор и ведущий самого крутого медийного проекта для поддержки Вооруженных Сил Украины. Мега положительный и профессиональный журналист. Офицер... Человек, который верил в свое дело и шел всегда к поставленной цели. Леха, я тебя запомню навсегда как порядочного улыбающегося хлопа за чашкой кофе в Мариинском парке… И мы освободим твою Родину на Запорожье", — написал в пятницу вечером на своей странице в соцсети Фейсбук спикер сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук.

Он также сообщил, что у Алексея остались жена, маленькая дочь и сын, родившийся уже во время широкомасштабного вторжения россии в Украину — в марте этого года.

О гибели офицера и военного журналиста также сообщил и украинский офицер и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

Об обстоятельствах гибели украинского защитника друзья и коллеги не сообщают.

Последнее сообщение Алексея в Фейсбуке датируется 11 мая и касалось призыва к единению украинцев в борьбе с оккупантами.

По образованию Алексей Чубашев – военный журналист. В 2008 году поступил в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. В 2010 году поступил на военную журналистику в Военный институт Киевского национального университета им. Шевченко.

В 2015 году состоялась его первая ротация в зону проведения АТО на Донбассе, в том же году начал служить в Центральной телерадиостудии Минобороны Украины как автор и ведущий первого в Украине военно-реалити-шоу "Рекрут".

В декабре 2019 стал и.о. руководителя Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины (главой радиостанции "Армия FM" и "Військового телебачення").

28 февраля 2021 года у него истек второй офицерский контракт, он был уволен в запас. После увольнения из ВСУ развивал собственные проекты.

В день широкомасштабного нападения россии на Украину 24 февраля 2022 года вернулся в ряды ВСУ и защищал родную землю.

Как сообщалось, в начале апреля в боях с оккупантами погиб комбат, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Сергей Дердуга.