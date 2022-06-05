Украина потеряла героического офицера: погиб комбат, кавалер ордена Богдана Хмельницкого

Мужчина погиб в боях в Николаевской области

В понедельник, 6 июня, Одесчина простится с очередным погибшим земляком, который отдал свою жизнь за лучшее будущее Украины. Подполковник Сергей Дердуг, который был комбатом морской пехоты, проведут в последний путь возле одесского Дома офицеров.

Трагическое известие о гибели военнослужащего сообщил на своей Facebook-странице еще один боец ВСУ, известный украинский блоггер Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Также своими эмоциями по поводу смерти комбата поделились и одесская волонтер Наталья Делиева.

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Сергей Дердуга возглавлял 18-й батальон 35-й бригады морской пехоты. Из жизни ушел в звании подполковника. На фронте против российских захватчиков мужчина воевал с 2014-го. Осенью того же года получил первую серьезную награду – орден Богдана Хмельницкого третьей степени. Через два года, уже в 2016-м, был удостоен медали "Защитнику Отчизны".

К сожалению, сердце Сергея Николаевича перестало биться во время боев Николаевщины в первые дни лета.

Сергей Дердуга

"Он был невероятным человеком, — пишет о покойном Наталия Делиева. — Его сердце было наполнено большой любовью к Украине, как источники тех ценностей, на которых базируется мужество, выносливость, сила, отвага".

Церемонию прощания с подполковником Дердугой проведут 6 июня в 10:00 возле Дома офицеров на Пироговской улице в Одессе.

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