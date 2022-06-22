"Ощадбанк" сообщил о важном обновлении, которое будет полезным сотням тысяч украинцев

Украинцы теперь смогут воспользоваться новой важной функцией

Один из ведущих банков страны "Ощадбанк", который недавно сообщил об ослаблении кредитования клиентов, решил упростить процедуру входа в мобильное приложение для жителей временно оккупированных россиянами территорий. Смс для подтверждения входа украинцы смогут получить в Viber, хотя раньше они поступали на номер телефона.

Как сообщили в пресс-службе Луганской областной военной администрации, это поможет клиентам банковского учреждения пользоваться онлайн-услугами "Ощада" в населенных пунктах, где украинские операторы и отделения банка временно не работают. Однако чтобы новая процедура заработала, украинцам нужно скачать или осуществить обновление мобильного приложения.

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Получение обновления от "Ощада" — алгоритм действий

Перейдите на веб-сайт банка. Щелкните на раздел "Обратная связь". Затем выберите пункт "Веб-звонок", а после — "Продолжить без авторизации";

Оператор контакт-центра банка проведет полную верификацию и сменит канал получения паролей в течение 24 часов для повторной регистрации;

Зайдите в приложение "Мобильный Ощад", нажмите кнопку "Отправить SMS повторно", после чего сообщение будет отправлено на ваш Viber;

Провести регистрацию и любые другие операции теперь можете в новом приложении благодаря персональному коду доступа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, кроме "Ощада", обновлениями украинцев радует еще один ведущий украинский банк — "Приват". Недавно он сообщил о возобновлении кредитных каникул для своих клиентов, благодаря чему ставка по кредитам будет меньше.