Укр

"Ощадбанк" сообщил о важном обновлении, которое будет полезным сотням тысяч украинцев

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Украинский банк "Ощад" Новость обновлена 22 июня 2022, 15:10
Украинский банк "Ощад"

Украинцы теперь смогут воспользоваться новой важной функцией

Один из ведущих банков страны "Ощадбанк", который недавно сообщил об ослаблении кредитования клиентов, решил упростить процедуру входа в мобильное приложение для жителей временно оккупированных россиянами территорий. Смс для подтверждения входа украинцы смогут получить в Viber, хотя раньше они поступали на номер телефона.

Как сообщили в пресс-службе Луганской областной военной администрации, это поможет клиентам банковского учреждения пользоваться онлайн-услугами "Ощада" в населенных пунктах, где украинские операторы и отделения банка временно не работают. Однако чтобы новая процедура заработала, украинцам нужно скачать или осуществить обновление мобильного приложения.

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Получение обновления от "Ощада" — алгоритм действий

  • Перейдите на веб-сайт банка. Щелкните на раздел "Обратная связь". Затем выберите пункт "Веб-звонок", а после — "Продолжить без авторизации";
  • Оператор контакт-центра банка проведет полную верификацию и сменит канал получения паролей в течение 24 часов для повторной регистрации;
  • Зайдите в приложение "Мобильный Ощад", нажмите кнопку "Отправить SMS повторно", после чего сообщение будет отправлено на ваш Viber;
  • Провести регистрацию и любые другие операции теперь можете в новом приложении благодаря персональному коду доступа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, кроме "Ощада", обновлениями украинцев радует еще один ведущий украинский банк — "Приват". Недавно он сообщил о возобновлении кредитных каникул для своих клиентов, благодаря чему ставка по кредитам будет меньше.

Теги:
#Ощадбанк #Оккупированные территории #Новая услуга #Вайбер