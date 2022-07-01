"Все говорят "слава ВСУ", а как же Бог?": обращение украинского пастора-блогера наделало шума в сети

Украинцы позицию пастора не понимают и саркастически призывают его обратиться к Богу, чтобы тот быстро прекратил войну в стране

Украинский христианский пастор-адвентист и блогер Олег Боков, известный своей проукраинской позицией, записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором высказался о войне в стране. Призвал не использовать матерные фразы о российском военном корабле в виде агитации. А также возмутился тем, что как украинские власти, так и жители страны прославляют и делают героями только Вооруженные силы, при этом даже не упоминая Бога. Слова адвентиста вызвали бурное обсуждение в сети.

"Меня зовут Олег Боков, я пастор церкви и возможно самый влиятельный христианский блогер нашей страны. Христиане, обеспокоенные тем, что большинство украинцев отдают всю славу Украине и ее героям, а надежду возлагают только на ВСУ, почти ничего не оставляя Богу. При этом многие христиане Украина глубоко убеждена, что именно Бог может остановить войну в любой момент", — заявил он.

"Мда. Обиделись фундаменталисты, что украинцы возлагают надежду только на ВСУ, а не на Бога и еще делают какую-то агитацию с матом", — так прокомментировал видеообращение пастора-блогера на своей странице в соцсети пользователь Александр Рудамонов.

Под публикацией украинцы отмечают, что позицию блоггера не понимают, мол, Бог не сможет в одночасье прекратить войну. Некоторые призывают пастора обратиться к Всевышнему, чтобы тот призвал его остановить боевые действия в стране. А есть и такие, кто подчеркивает, что именно бойцы Вооруженных сил Украины и Боги.

Реакция пользователей сети

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