В этом году все иначе – что будет с ценами на яйца в ближайшие дни и месяцы

В отличии от предыдущих лет ситуация на рынке будет несколько другой

Уже в июле могут взлететь цены на куриные яйца, их стоимость может в пиковом случае составить до 40 гривен за десяток. Причиной тому – традиционная сезонность в росте цен на них и российская агрессия против Украины.

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светланы Литвин в комментарии РБК-Украина основной причиной этого стала российская агрессия.

По словам эксперта, у цен на яйца традиционно присутствует сезонный фактор, когда весной цены на яйца снижаются, а ориентировочно с середины лета стоимость начинает постепенно расти. Происходит это из-за значительной доли производства яиц в хозяйствах населения, где яйценоскость птицы зависит от погодных условий, а точнее температурных режимов. При промышленном производстве такой четкой зависимости нет.

Однако в 2022 году процесс роста цен наблюдается несколько раньше из-за значительного роста стоимости энергоносителей, горючего, а соответственно, и себестоимости производства и доставки.

"К сожалению, в последующие месяцы цена на яйца продолжит расти с максимальным ценовым пиком на новогодние праздники", – сказала Литвин.

Помимо роста стоимости энергоносителей, горючего, а соответственно, и себестоимости производства и доставки, вызванных российской агрессией, примерно на 25% упало само производство яиц – впервые за 20 лет.