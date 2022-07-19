Цього року все інакше – що буде з цінами на яйця найближчими днями та місяцями

На відміну від попередніх років ситуація на ринку буде дещо іншою

Вже в липні можуть злетіти ціни на курячі яйця, їхня вартість може в піковому випадку становити до 40 гривень за десяток. Причиною цього є традиційна сезонність у зростанні цін на них та російська агресія проти України.

За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлани Литвин, у коментарі РБК-Україна основною причиною цього стала російська агресія.

За словами експерта, ціни на яйця традиційно мають сезонний фактор, коли навесні ціни на яйця знижуються, а орієнтовно з середини літа вартість починає поступово зростати. Відбувається це через значну частку виробництва яєць у господарствах населення, де несучість птиці залежить від погодних умов, а точніше температурних режимів. За промислового виробництва такої чіткої залежності немає.

Однак у 2022 році процес зростання цін спостерігається дещо раніше через значне зростання вартості енергоносіїв, пального, а відповідно, і собівартості виробництва та доставки.

"На жаль, наступні місяці ціна на яйця продовжить зростати з максимальним ціновим піком на новорічні свята", — сказала Литвин.

Крім зростання вартості енергоносіїв, пального, а відповідно, і собівартості виробництва та доставки, викликаних російською агресією, приблизно на 25% впало саме виробництво яєць – уперше за 20 років.