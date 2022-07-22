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Минималка в 6000 гривен: кто из украинцев с июля получает такую пенсию

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Минимальная пенсия в 6000 гривен реальна, но не для всех
Минимальная пенсия в 6000 гривен реальна, но не для всех

Некоторые украинские пенсионеры получают минимальную пенсию больше 6000 гривен, почему так

Вслед за ростом минимальной пенсии для пенсионеров до 2027 гривен, выросла минимальная пенсия у одной из категорий пенсионеров, которые с 1 июля стали получать 6081 гривну.

Речь идет о пенсионерах, которые вышли на заслуженный отдых по "шахтерскому стажу" и потому получают более высокую минимальную пенсию. С 1 июля она втрое превышает размер "обычной" минимальной выплаты для пенсионеров – 6081 гривна вместо 2027 гривен.

До изменения с 1 июля минимального прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2027 гривен, минимальная шахтерская пенсия оставляла 5802 гривны, то есть в июле она выросла на 279 гривен.

Таким образом минимальная пенсия шахтеров почти в 1,5 раза больше средней пенсионной выплаты по Украине, которая составляет, по данным Минсоца, 4437 гривен.

В целом с 1 июля выросла пенсия у целого ряда категорий украинских пенсионеров, начиная с минимальной выплаты в 2027 гривен и заканчивая максимальной в 20 270 гривен. Однако в целом, средняя надбавка для украинских пенсионеров с 1 июля составила всего 45 гривен, что вызвало массу вопросов и недовольства со стороны пенсионеров.

До конца года украинцам еще дважды планируют пересчитать пенсионные выплаты — с 1 октября и 1 декабря.

Теги:
#Пенсия #Пенсия шахтеров #пенсия, ПФУ, Минсоцполитики