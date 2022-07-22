Минималка в 6000 гривен: кто из украинцев с июля получает такую пенсию

Некоторые украинские пенсионеры получают минимальную пенсию больше 6000 гривен, почему так

Вслед за ростом минимальной пенсии для пенсионеров до 2027 гривен, выросла минимальная пенсия у одной из категорий пенсионеров, которые с 1 июля стали получать 6081 гривну.

Речь идет о пенсионерах, которые вышли на заслуженный отдых по "шахтерскому стажу" и потому получают более высокую минимальную пенсию. С 1 июля она втрое превышает размер "обычной" минимальной выплаты для пенсионеров – 6081 гривна вместо 2027 гривен.

До изменения с 1 июля минимального прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2027 гривен, минимальная шахтерская пенсия оставляла 5802 гривны, то есть в июле она выросла на 279 гривен.

Таким образом минимальная пенсия шахтеров почти в 1,5 раза больше средней пенсионной выплаты по Украине, которая составляет, по данным Минсоца, 4437 гривен.

В целом с 1 июля выросла пенсия у целого ряда категорий украинских пенсионеров, начиная с минимальной выплаты в 2027 гривен и заканчивая максимальной в 20 270 гривен. Однако в целом, средняя надбавка для украинских пенсионеров с 1 июля составила всего 45 гривен, что вызвало массу вопросов и недовольства со стороны пенсионеров.

До конца года украинцам еще дважды планируют пересчитать пенсионные выплаты — с 1 октября и 1 декабря.