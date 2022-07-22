Мінімалка у 6000 гривень: хто з українців з липня отримує таку пенсію

Деякі українські пенсіонери отримують мінімальну пенсію понад 6000 гривень, чому так

Після зростання мінімальної пенсії для пенсіонерів до 2027 гривень, зросла мінімальна пенсія в однієї з категорій пенсіонерів, які з 1 липня стали отримувати 6081 гривню.

Йдеться про пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок за "шахтарським стажем" і тому отримують вищу мінімальну пенсію. З 1 липня вона втричі перевищує розмір "звичайної" мінімальної виплати для пенсіонерів – 6081 грн замість 2027 гривень.

До зміни з 1 липня мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2027 гривень мінімальна шахтарська пенсія залишалася 5802 гривні, тобто в липні вона зросла на 279 гривень.

Таким чином мінімальна пенсія шахтарів майже в 1,5 разу більша за середню пенсійну виплату по Україні, яка становить, за даними Мінсоцу, 4437 гривень.

Загалом з 1 липня зросла пенсія у цілого ряду категорій українських пенсіонерів, починаючи з мінімальної виплати 2027 гривень і закінчуючи максимальною 20 270 гривень. Проте загалом середня надбавка для українських пенсіонерів з 1 липня становила лише 45 гривень, що викликало масу питань та невдоволення з боку пенсіонерів.

До кінця року українцям ще двічі планують перерахувати пенсійні виплати – з 1 жовтня та 1 грудня.