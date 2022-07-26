В Украине серьезно подорожали стройматериалы – сколько теперь заплатим

Стройматериалы подорожали кое-где в 1,5 раза, и это не предел

Война, рост цен на топливо и потеря производства – все это привело к росту цен на стройматериалы в Украине. Их нехватки нет, но цены здорово выросли.

Об этом сообщает ТСН, объясняя, что на строительные материалы в Украине сегодня особо высокий спрос из-за масштабных ремонтов тысяч жилых домов, нуждающихся в ремонте.

Производители объясняют, что кроме как поднять цены на процентов 20-30, а то и 50, выбора не имеют. Причин тому несколько: в частности, дефицит горючего и его удорожание, а значит большие затраты на транспортировку; закрытие предприятий, находящихся в зоне боевых действий: например, завод по производству стекла на Луганщине, "Азовсталь" в Донецкой области, там же предприятия с сыпучими смесями.

"Наша компания была вынуждена находить альтернативу этим поставщикам, мы нашли их в Европе. Подключили многих поставщиков из Польши, Румынии, Венгрии", — объясняет директор направления строительных материалов сети торговых центров Сергей Будников.

При этом нехватки стройматериалов, по словам участников рынка, опасаться не стоит.

"В принципе, если бы пошел строительный бум, то украинский рынок справился бы. У нас проблема в том, что большие инфраструктурные объекты завершились, они никуда не двигаются. Большие инфраструктурные объекты – это было где-то 60-65% от всего выпуска стройматериалов, строительного производства. Сейчас почти все деньги уходят на фронт", – говорит президент национально-строительного альянса Украины Виктор Лещинский.

По прогнозу НБУ рост цен на все в этом году в Украине продолжится, и инфляция составит порядка 30%.