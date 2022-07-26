В Україні серйозно подорожчали будматеріали – скільки тепер заплатимо

Будматеріали подорожчали подекуди в 1,5 рази, і це не межа

Війна, зростання цін на паливо та втрата виробництва – все це призвело до зростання цін на будматеріали в Україні. Їх браку немає, але ціни здорово зросли.

Про це повідомляє ТСН, пояснюючи, що на будівельні матеріали в Україні сьогодні особливо високий попит через масштабні ремонти тисяч житлових будинків, які потребують ремонту.

Виробники пояснюють, інакше як підняти ціни на відсотків 20-30, а то й 50, вибору не мають. Причин тому кілька: зокрема, дефіцит пального та його подорожчання, отже, великі витрати на транспортування; закриття підприємств, що перебувають у зоні бойових дій: наприклад, завод із виробництва скла на Луганщині, "Азовсталь" у Донецькій області, там же підприємства із сипучими сумішами.

"Наша компанія була змушена знаходити альтернативу цим постачальникам, ми знайшли їх у Європі. Підключили багатьох постачальників із Польщі, Румунії, Угорщини", — пояснює директор напряму будівельних матеріалів мережі торгових центрів Сергій Будніков.

При цьому брак будматеріалів, за словами учасників ринку, побоюватися не варто.

"В принципі, якби пішов будівельний бум, то український ринок упорався б. У нас проблема в тому, що великі інфраструктурні об’єкти завершилися, вони нікуди не рухаються. Великі інфраструктурні об’єкти – це було десь 60-65% від усього випуску будматеріалів, будівельного виробництва. Зараз майже всі гроші вирушають на фронт", – каже президент національно-будівельного альянсу України Віктор Лещинський.

За прогнозом НБУ зростання цін на все цього року в Україні продовжиться, і інфляція складе близько 30%.