Как найти подработку в Украине: топ-3 совета

Несколько простых советов правильного подбора дополнительной работы

В условиях войны все больше украинцев ищут подработку, чтобы компенсировать потерю работы или снижение заработной платы.

Специалисты OLX Работа разработали 3 совета украинцам, которые хотят найти подработку:

выясните каков уровень конкуренции на желаемую для вас вакансию — так, претендентов на работу менеджерами по продажам, продавцами или разнорабочими обычно намного больше чем на другие профессии, в среднем 14-15 человек на место. В то же время профессии и сферы с более низким конкурсом на трудоустройство остаются без внимания. Так, на одну вакансию таксиста, менеджера по работе с клиентами или агронома на Олх в среднем отзываются двое соискателей;

предоставьте работодателю наиболее полную информацию о своих навыках — это повысит шанс на успешное трудоустройство, поскольку работодатель точно будет заинтересован узнать больше о вашей квалификации, образовании и других навыках;

соблюдать правила безопасного поиска работы — главное из них, не соглашаться на неофициальное трудоустройство, даже если речь идет о подработке или работе без опыта. Помимо этого нельзя соглашаться на расходы по работе за ваш счет, например оплату стажировки, учебных курсов от работодателя, инструментов, оборудования или одежды для будущего рабочего места — этим обязан обеспечить работодатель.

Также распространена схема мошенничества с оплатой денег якобы за бронирование места на вакансию. Добросовестные работодатели сами заинтересованы нанять хорошего работника и никогда не будут брать за это плату. Также до момента оформления не предоставляйте никому личные документы.

В целом украинцам доступны различные варианты подработки, о которых мы рассказывали здесь.