Як знайти підробіток в Україні: топ-3 поради

Декілька простих порад правильного підбору додаткової роботи

В умовах війни дедалі більше українців шукають підробітку, щоб компенсувати втрату роботи чи зниження заробітної плати.

Спеціалісти OLX Робота розробили 3 поради українцям, які хочуть знайти підробіток:

з’ясуйте який рівень конкуренції на бажану вам вакансію — так, претендентів на роботу менеджерами з продажу, продавцями або різноробочими зазвичай набагато більше, ніж на інші професії, в середньому 14-15 осіб на місце. Натомість професії та сфери з нижчим конкурсом на працевлаштування залишаються поза увагою. Так, на одну вакансію таксиста, менеджера по роботі з клієнтами або агронома на Олх у середньому відгукуються двоє претендентів;

надайте роботодавцю найбільш повну інформацію про свої навички — це підвищить шанс на успішне працевлаштування, оскільки роботодавець точно буде зацікавлений дізнатися більше про вашу кваліфікацію, освіту та інші навички;

дотримуватись правил безпечного пошуку роботи — головне з них, не погоджуватися на неофіційне працевлаштування, навіть якщо йдеться про підробіток чи роботу без досвіду. Крім цього не можна погоджуватися на витрати на роботу за ваш рахунок, наприклад оплату стажування, навчальних курсів від роботодавця, інструментів, обладнання або одягу для майбутнього робочого місця — цим зобов’язаний забезпечити роботодавець.

Також поширено схему шахрайства з оплатою грошей нібито за бронювання місця на вакансію. Добросовісні роботодавці самі зацікавлені найняти хорошого працівника і ніколи не братимуть за це плату. Також до моменту оформлення не надавайте нікому особистих документів.

Загалом українцям доступні різні варіанти підробітку, про які ми розповідали тут.