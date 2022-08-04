Ошибка на 166 миллионов – "єПідтримка" оказалась не так хороша, как говорили

Более 25 тысяч украинцев через Дию незаконно получили 166 миллионов гривен, часть уже вернули

Больше 25 тысяч украинцев получили благодаря программе "єПідтримка" почти 166 миллионов гривен финансовой помощи, на что не имели права, так как являются работниками бюджетных учреждений и права на компенсацию не имели.

Об этом в интервью "УНИАН" сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, это произошло в результате верификации Минфином Реестра получателей помощи в рамках программы "єПідтримка" за период с 7 по 31 марта.

За это время помощь получили почти 4,8 млн украинцев, из которых 25 524 человека получили помощь, не имея на то формального права, — эти средства им придется вернуть.

По словам Сергея Марченко, по состоянию на 11 июля на небюджетный счет Минэкономики возвращены средства в сумме около 12 млн гривен. Из этой суммы почти 9 млн гривен – физическими лицами по результатам принятых мер по возврату средств по результатам проведенной верификации государственных выплат. Еще почти 3 млн грн возвращены уполномоченными банками, как неиспользованная единовременная материальная помощь в рамках программы "еПідпримка".

Тем временем популярное украинцев приложение "Тревога", предупреждающее об авиаударах, обзавелось обновлением для поступления оповещений о химической и радиационной опасности.