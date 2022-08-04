Помилка на 166 мільйонів – "єПідтримка" виявилася не такою гарною, як говорили

Понад 25 тисяч українців через Дію незаконно отримали 166 мільйонів гривень, частину вже повернули

Понад 25 тисяч українців отримали завдяки програмі "єПідтримка" майже 166 мільйонів гривень фінансової допомоги, на що не мали права, оскільки є працівниками бюджетних установ та права на компенсацію не мали.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, це сталося внаслідок верифікації Мінфіном Реєстру отримувачів допомоги у рамках програми "ЄПідтримка" за період з 7 по 31 березня.

За цей час допомогу отримали майже 4,8 млн. українців, з яких 25 524 особи отримали допомогу, не маючи на те формального права, — ці кошти їм доведеться повернути.

За словами Сергія Марченка, станом на 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки повернуто коштів на сумму близько 12 млн гривень. З цієї суми майже 9 млн гривень – фізичними особами за результатами вжитих заходів щодо повернення коштів за результатами проведеної верифікації державних виплат. Ще майже 3 млн грн повернуто уповноваженими банками, як невикористану одноразову матеріальну допомогу в рамках програми "еПідпримка".

Тим часом популярний українців додаток "Тривога", що попереджає про авіаудари, обзавівся оновленням для надходження сповіщень про хімічну та радіаційну небезпеку.