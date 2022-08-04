Вывез из-под обстрелов тысячи людей: история героического копа из Днепропетровщины

Теперь правоохранитель ездит на передовую к нашим военным

Украина борется с российскими оккупантами 162 дня подряд — за это время многие наши защитники погибли в бою, защищая мирное население. Их героический подвиг страна никогда не забудет. В эти непростые времена тыл нашим военным сформировался из волонтеров, благотворительных организаций, мирного населения и правоохранителей, также героически спасавших людей из-под обстрелов.

О герое, который есть среди нас, рассказала полиция Днепропетровской области. Речь об офицере Песчанской территориальной громаде Владимире Гужве, который эвакуировал из-под вражеских обстрелов более 4 тысяч человек.

Отмечается, что до начала войны мужчина работал в полиции 5 лет, из которых 3 — офицером общины. Когда началась война, мужчина решил сплотить Песчанскую ОТГ вокруг единственной цели – победы над россиянами.

"Я и мои коллеги неделю жили на работе, не выпуская из рук оружие. Скоро все, благодаря Вооруженным силам Украины, поняли, что непобедимость российской армии сильно преувеличена, что никакого блицкрига не будет. Наш народ объединился и показал, как сильно стремится побороть врага. Все люди помогали друг другу и мы, как полицейские офицеры общины, не могли оставаться в стороне", — рассказал офицер полиции о первых днях войны.

А через несколько дней после этого их отделение попросили помочь с эвакуацией жителей Харькова, поэтому Владимир Гужва отправился в другую область. Он говорит, что работа была очень сложной, ведь транспорт под интенсивными обстрелами не ездил и добраться до людей было тяжело — женщины с детьми выходили из подвалов и бомбоубежищ, их успокаивали и объясняли, что нужно делать.

"Около полутора месяцев мы занимались эвакуацией людей из Харькова, почти ежедневно вывозя из-под обстрелов более ста человек. Всего по приблизительным подсчетам нам удалось эвакуировать около 3,5 тысячи жителей Харькова и области. Когда все желающие эвакуировались из этого региона, мы отправились в Донецком направлении. Из городов Краматорск, Бахмут, Славянск вывезли еще около 700 мирных жителей", — сообщил полицейский.

После спасения мирного населения, правоохранитель придумал, как поддержать еще и нуждающихся в помощи украинских военных. Копы познакомились с волонтерами и совместными усилиями начали доставлять защитникам Украины то, в чем они нуждались — от амуниции до детских рисунков и сладостей. По словам Владимира Гужвы, они совершали множество выездов в Луганскую и Донецкую области. В частности, на линию фронта.

"Каждый день меня вдохновляют и мотивируют на службу наши люди, наши воины, которые являются для меня примером. Войну выигрывает не армия, войну выиграет нация, поэтому победа будет за нами", — резюмировал милиция.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, защищая Украину от российских оккупантов, погиб киевский патрульный-стронгмен Василий Павельев.