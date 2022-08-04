Вивіз з-під обстрілів тисячі людей: історія героїчного копа з Дніпропетровщини

Тепер правоохоронець їздить на передову до наших військових

Україна бореться з російськими окупантами 162 дні поспіль — за цей час багато наших захисників загинуло у бою, захищаючи мирне населення. Їх героїчний подвиг країна не забуде ніколи. У ці непрості часи тил нашим військовим сформувався з волонтерів, благодійних організацій, мирного населення та правоохоронців, які також героїчно рятували людей з-під обстрілів.

Про героя, який є серед нас, розповіла поліція Дніпропетровської області. Мова про офіцера Піщанської територіальної громади Володимира Гужву, який евакуював з-під ворожих обстрілів понад 4 тисячі людей.

Зазначається, що до початку війни чоловік працював у поліції 5 років, з яких 3 — офіцером громади. Коли почалася війна, чоловік вирішив згуртувати Піщанську ОТГ навколо єдиної мети — перемоги над росіянами.

"Я і мої колеги тиждень жили на роботі, не випускаючи з рук зброю. Скоро всі, завдяки Збройним силам України, зрозуміли, що непереможність російської армії сильно перебільшена, що ніякого бліцкригу не буде. Наш народ об’єднався та показав, як сильно прагне побороти ворога. Всі люди допомагали один одному і ми, як поліцейські офіцери громади, не могли лишатися осторонь", — розповів офіцер поліції про перші дні війни.

А за кілька днів після цього їх відділок попросили допомогти з евакуацією мешканців Харкова, тому Володимир Гужва відправився в іншу область. Він каже, що робота буде дуже складною, адже транспорт під інтенсивними обстрілами не їздив і дістатися до людей було важко — жінки з дітьми виходили з підвалів та бомбосховищ, їх заспокоювали та пояснювали, що потрібно робити.

"Близько півтора місяця ми займалися евакуацією людей з Харкова, майже щодня вивозячи з-під обстрілів більш як сто людей. Загалом за приблизними підрахунками нам вдалося евакуювати близько 3,5 тисяч жителів Харкова та області. Коли всі охочі евакуювалися з цього регіону, ми вирушили у Донецькому напрямку. З міст Краматорськ, Бахмут, Слов’янськ вивезли ще близько 700 мирних мешканців", — повідомив поліцейський.

Після порятунку мирного населення, правоохоронець придумав, як підтримати ще й українських військових, які потребували допомоги. Копи познайомилися з волонтерами та спільними зусиллями почали доставляти захисникам України те, чого вони потребували — від амуніції до дитячих малюнків та солодощів. За словами Володимира Гужви, вони робили безліч виїздів до Луганської та Донецької областей. Зокрема, на лінію фронтів.

"Кожного дня мене надихають та мотивують на службу наші люди, наші воїни, які є для мене прикладом. Війну виграє не армія, війну виграє нація, тож перемога буде за нами", — резюмував правоохоронець.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що захищаючи Україну від російських окупантів, загинув київський патрульний-стронгмен Василь Павельєв.