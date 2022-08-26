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Пенсий в августе больше не будет – ПФУ прекратил выплаты

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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ПФУ перевел все деньги на выплату пенсий
ПФУ перевел все деньги на выплату пенсий

Пенсионный фонд больше не будет финансировать выплату пенсий в августе

Пенсионный фонд Украины заявил о прекращении пенсионных выплат за август, заплатив 51,4 млрд грн., ПФУ перестал финансировать выплату пенсий.

Об этом говорится на странице в Facebook Фонда. По данным чиновников ПФУ, за август были выплачены более 51 миллиарда гривен, из которых 41 миллиард уже выплатили через банки, а остальные "Укрпочта" продолжает выплачивать.

Впрочем, пенсионерам не стоит волноваться, хотя до конца месяца еще 5 дней, все положенные пенсионные платежи украинцы в августе получат в полном объеме, потому что ПФУ перевел финансирование авансом, так что ни задержек в выплатах, ни отсутствия выплат ждать не стоит.

Несмотря на непростую финансовую ситуацию из-за российской агрессии, по словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, социальные выплаты находятся на втором месте после обороны в списке приоритетности финансирования из госбюджета. До конца года на эти выплаты дополнительно были направлены 32,2 млрд грн.

Также министр сообщила, что сразу 3 категории украинских пенсионеров могут смогут самостоятельно повышать свои социальные выплаты и платить ЕСН, что позволит увеличить пенсию. Кабмин планирует сделать эту услугу дистанционной.

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#Минсоцполитики #Пенсии #ПФУ, Минсоцполитики, пенсии