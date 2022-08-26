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Пенсій у серпні більше не буде – ПФУ припинив виплати

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Микита Синицін Микита Синицін
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ПФУ переказав усі гроші на виплату пенсій
ПФУ переказав усі гроші на виплату пенсій

Пенсійний фонд більше не фінансуватиме виплату пенсій у серпні

Пенсійний фонд України заявив про припинення пенсійних виплат за серпень, заплативши 51,4 млрд. грн., ПФУ перестав фінансувати виплату пенсій.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Фонду. За даними чиновників ПФУ, за серпень було виплачено понад 51 мільярд гривень, з яких 41 мільярд уже виплатили через банки, а решту "Укрпошти" продовжує виплачувати.

Втім, пенсіонерам не варто хвилюватися, хоча до кінця місяця ще 5 днів, всі пенсійні платежі українці в серпні отримають у повному обсязі, тому що ПФУ переклав фінансування авансом, тож ні затримок у виплатах, ні відсутності виплат чекати не варто.

Незважаючи на непросту фінансову ситуацію через російську агресію, за словами міністра соціальної політики України Оксани Жолнович, соціальні виплати перебувають на другому місці після оборони у списку пріоритетності фінансування з держбюджету. До кінця року на ці виплати додатково було спрямовано 32,2 млрд грн.

Також міністр повідомила, що одразу 3 категорії українських пенсіонерів можуть зможуть самостійно підвищувати свої соціальні виплати та платити ЄСП, що дозволить збільшити пенсію. Кабмін планує зробити цю послугу дистанційною.

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#Мінсоцполітики #Пенсії #Пенсии