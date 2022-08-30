Социальные выплаты для внутренних переселенцев – сколько получат с 1 сентября ВПЛ
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Как получить соцвыплаты ВПЛ в сентябре
В первый осенний месяц внутренние переселенцы продолжат получать свои социальные выплаты, правда, с некоторыми оговорками.
Так, Министерство социальной политики выплачивает социальную помощь ВПЛ (внутренне перемещенным лицам — Ред.) в случае, если они соответствуют двум критериям:
- граждане, перемещенные с территории, где ведутся активные боевые действия.
- ВПЛ, которым разрушили или повредили жилье.
Перечень населенных пунктов, чьи жители могут стать ВПЛ, был утвержден Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В настоящий момент в этом списке более 300 территориальных общин из 9 областей.
Если люди не входят в этот перечень, или же вернулись домой, они теряют право на получение соцпомощи от государства.
Проблем с дальнейшими социальными выплатами, в том числе переселенцам, в Минсоце не ожидают, поскольку еще в июле на эти цели нардепы выделили более 30 миллиардов гривен.
Выплаты от государства составляют:
- 3 тыс. грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью;
- 2 тыс. грн на каждого другого человека старше 18 лет.
Вместе с тем, некоторые ВПЛ так и не получили свои выплаты, подавая заявления через "Дию" до 30 апреля. Для получения помощи человек должен прийти в орган соцзащиты до 1 октября и написать заявление. Кроме того, необходимо представить доказательства того, что заявление подавалось через "Дию".