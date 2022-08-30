Укр

Социальные выплаты для внутренних переселенцев – сколько получат с 1 сентября ВПЛ

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
Переселенцы продолжат получать выплаты, правда не все
Переселенцы продолжат получать выплаты, правда не все

Как получить соцвыплаты ВПЛ в сентябре

В первый осенний месяц внутренние переселенцы продолжат получать свои социальные выплаты, правда, с некоторыми оговорками.

Так, Министерство социальной политики выплачивает социальную помощь ВПЛ (внутренне перемещенным лицам — Ред.) в случае, если они соответствуют двум критериям:

  • граждане, перемещенные с территории, где ведутся активные боевые действия.
  • ВПЛ, которым разрушили или повредили жилье.

Перечень населенных пунктов, чьи жители могут стать ВПЛ, был утвержден Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В настоящий момент в этом списке более 300 территориальных общин из 9 областей.

Если люди не входят в этот перечень, или же вернулись домой, они теряют право на получение соцпомощи от государства.

Проблем с дальнейшими социальными выплатами, в том числе переселенцам, в Минсоце не ожидают, поскольку еще в июле на эти цели нардепы выделили более 30 миллиардов гривен.

Выплаты от государства составляют:

  • 3 тыс. грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью;
  • 2 тыс. грн на каждого другого человека старше 18 лет.

Вместе с тем, некоторые ВПЛ так и не получили свои выплаты, подавая заявления через "Дию" до 30 апреля. Для получения помощи человек должен прийти в орган соцзащиты до 1 октября и написать заявление. Кроме того, необходимо представить доказательства того, что заявление подавалось через "Дию".

Теги:
#Минсоцполитики #Соцвыплаты #Переселенцы #ВПЛ