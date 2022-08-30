Рус

Соціальні виплати для внутрішніх переселенців – скільки отримають з 1 вересня ВПО

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
148
Переселенці продовжать отримувати виплати, щоправда, не всі
Переселенці продовжать отримувати виплати, щоправда, не всі

Як отримати соцвиплати ВПО у вересні

Першого осіннього місяця внутрішні переселенці продовжать отримувати свої соціальні виплати, щоправда, з деякими застереженнями.

Так, Міністерство соціальної політики виплачує соціальну допомогу ВПО (внутрішньо переміщеним особам — Ред.) у разі, якщо вони відповідають двом критеріям:

  • громадяни, які переміщені з території, де ведуться активні бойові дії.
  • ВПО, яким зруйнували чи пошкодили житло.

Перелік населених пунктів, чиї мешканці можуть стати ВПО, було затверджено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. На даний момент у цьому списку понад 300 територіальних громад із 9 областей.

Якщо люди не входять до цього переліку, або ж повернулися додому, вони втрачають право на отримання соціальної допомоги від держави.

Проблем із подальшими соціальними виплатами, у тому числі переселенцям, у Мінсоці не очікують, оскільки ще у липні на ці цілі нардепи виділили понад 30 мільярдів гривень.

Виплати від держави становлять:

  • 3 тис. грн на кожну дитину чи людину з інвалідністю;
  • 2 тис. грн на кожну іншу людину віком від 18 років.

Водночас деякі ВПО так і не отримали своїх виплат, подаючи заяви через "Дію" до 30 квітня. Для отримання допомоги людина має прийти до органу соцзахисту до 1 жовтня та написати заяву. Крім того, необхідно надати докази того, що заява подавалася через "Дію".

Теги:
#Мінсоцполітики #Соцвиплати #Переселенці #ВПЛ