Соціальні виплати для внутрішніх переселенців – скільки отримають з 1 вересня ВПО

Як отримати соцвиплати ВПО у вересні

Першого осіннього місяця внутрішні переселенці продовжать отримувати свої соціальні виплати, щоправда, з деякими застереженнями.

Так, Міністерство соціальної політики виплачує соціальну допомогу ВПО (внутрішньо переміщеним особам — Ред.) у разі, якщо вони відповідають двом критеріям:

громадяни, які переміщені з території, де ведуться активні бойові дії.

ВПО, яким зруйнували чи пошкодили житло.

Перелік населених пунктів, чиї мешканці можуть стати ВПО, було затверджено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. На даний момент у цьому списку понад 300 територіальних громад із 9 областей.

Якщо люди не входять до цього переліку, або ж повернулися додому, вони втрачають право на отримання соціальної допомоги від держави.

Проблем із подальшими соціальними виплатами, у тому числі переселенцям, у Мінсоці не очікують, оскільки ще у липні на ці цілі нардепи виділили понад 30 мільярдів гривень.

Виплати від держави становлять:

3 тис. грн на кожну дитину чи людину з інвалідністю;

2 тис. грн на кожну іншу людину віком від 18 років.

Водночас деякі ВПО так і не отримали своїх виплат, подаючи заяви через "Дію" до 30 квітня. Для отримання допомоги людина має прийти до органу соцзахисту до 1 жовтня та написати заяву. Крім того, необхідно надати докази того, що заява подавалася через "Дію".