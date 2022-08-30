Соціальні виплати для внутрішніх переселенців – скільки отримають з 1 вересня ВПО
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Як отримати соцвиплати ВПО у вересні
Першого осіннього місяця внутрішні переселенці продовжать отримувати свої соціальні виплати, щоправда, з деякими застереженнями.
Так, Міністерство соціальної політики виплачує соціальну допомогу ВПО (внутрішньо переміщеним особам — Ред.) у разі, якщо вони відповідають двом критеріям:
- громадяни, які переміщені з території, де ведуться активні бойові дії.
- ВПО, яким зруйнували чи пошкодили житло.
Перелік населених пунктів, чиї мешканці можуть стати ВПО, було затверджено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. На даний момент у цьому списку понад 300 територіальних громад із 9 областей.
Якщо люди не входять до цього переліку, або ж повернулися додому, вони втрачають право на отримання соціальної допомоги від держави.
Проблем із подальшими соціальними виплатами, у тому числі переселенцям, у Мінсоці не очікують, оскільки ще у липні на ці цілі нардепи виділили понад 30 мільярдів гривень.
Виплати від держави становлять:
- 3 тис. грн на кожну дитину чи людину з інвалідністю;
- 2 тис. грн на кожну іншу людину віком від 18 років.
Водночас деякі ВПО так і не отримали своїх виплат, подаючи заяви через "Дію" до 30 квітня. Для отримання допомоги людина має прийти до органу соцзахисту до 1 жовтня та написати заяву. Крім того, необхідно надати докази того, що заява подавалася через "Дію".