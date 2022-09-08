Разворовывал деньги на авто для ВСУ? Полиция пришла с обыском к известному волонтеру и активисту

В состав преступной группы входило два человека

Столичным правоохранителям совместно с представителями Департамента защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины удалось разоблачить преступную группировку, фигуранты которой использовали маркировку общественных организаций для продажи автомобилей, предназначенных для ВСУ. Как пишет издание "УП", одним из подозреваемых по делу стал известный львовский активист-волонтер Святослав Литинский, якобы наладивший мошенническую схему по присвоению донатов под видом благотворительного фонда.

По данным отдела коммуникации полиции города Киева предварительно известно, что для получения прибыли дельцы продавали автомобильный транспорт, ввезенный на территории Украины из других государств в виде гуманитарной помощи. Машины должны были быть переданы на нужды украинских военных, однако к ним они попадать не успевали. Для прикрытия своей деятельности псевдоволонтеры использовали наклейки общественных организаций.

Представители правоохранительных органов, а также других уполномоченных ведомств проводят ряд обысков по местам жительства нарушителей действующего законодательства в городе Киеве, Киевской области, а также во Львове.

"По указанному факту уже начато уголовное производство в рамках части 3 статьи 201-2 УКУ по незаконному использованию с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, либо во время чрезвычайного или военного положения", — отметили в полиции.

Также следует добавить, что санкция указанной статьи УКУ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на Франковщине СБУ задержали руководителя одного из благотворительных фондов региона, который совместно со своей помощницей присваивал деньги для Вооруженных украинских сил. Фигуранты ввозили в Украину автомобили под видом гуманитарной помощи, после чего перепродавали авто гражданским.