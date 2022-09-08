Розкрадав гроші на авто для ЗСУ? Поліція прийшла з обшуком до відомого волонтера і активіста

До складу злочинної групи входило двоє осіб

Столичним правоохоронцям спільно з представниками Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України вдалося викрити злочинне угруповання, фігуранти якого використовували маркування громадських організацій для продажу автомобілів, призначених для ЗСУ. Як пише видання "УП", одним із підозрюваних у справі став відомий львівський активіст-волонтер Святослав Літинський, який нібито налагодив шахрайську схему із привласнення донатів під виглядом благодійного фонду.

За даними відділу комунікації поліції міста Києва попередньо відомо, що задля отримання прибутку ділки продавали автомобільний транспорт, який було ввезено на території України з інших держав у вигляді гуманітарної допомоги. Машини повинні були бути передані на потреби українських військових, проте до них вони потрапляти не встигали. Задля прикриття своєї діяльності псевдоволонтери використовували наліпки громадських організацій.

Наразі представники правоохоронних органів, а також інших уповноважених відомств проводять низку обшуків за місцями проживання порушників чинного законодавства у місті Києві, області, а також у Львові.

"За вказаним фактом вже розпочато кримінальне провадження в рамках частини 3 статті 201-2 ККУ щодо незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану", — зазначили у поліції.

Також варто додати, що санкція вказаної статті ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 7 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на Франківщині СБУ затримали керівника одного з благодійних фондів регіону, який спільно зі своєю помічницею привласнювали гроші для Збройних українських сил. Фігуранти ввозили до України автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги, після чого перепродавали авто цивільним.