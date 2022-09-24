От бензина на дом до маникюра – Топ-5 услуг, которые интересуют украинцев во время войны

За время войны в рубрике услуги украинцы чаще всего интересовали стройматериалы, бензин и авто

Бензин, пригон и аренда авто, перевозки – такие наиболее затребованные сегодня у украинцев услуги. Об этом говорят данные свежей аналитики портала OLX.

С марта по август украинцы почти одинаково искали и предлагали услуги онлайн. Больше всего в течение войны по откликам на ОЛХ объявления пользователей интересовали:

строительство, ремонт и уборка — 2,9 млн откликов;

перевозки и транспортные услуги — 2,4 млн откликов;

сырье, материалы — 2,2 млн откликов;

услуги красоты и здоровья — 2,2 млн откликов;

авто- и мотоуслуги — 1,9 млн откликов.

Во время топливного кризиса с марта по июнь 2022 года больше всего искали бензин – более 360 тысяч запросов. Пик поиска наступил в июне. Дизельное топливо интересовало 173 тысяч раз, а больше всего в нем нуждались украинцы в мае из -за отсутствия сырья на рынке.

В категории "Авто/мото/услуги" на протяжении всех месяцев стабильно держался спрос на аренду авто – 164,5 тысяч поисков. Также в течение апреля-мая украинцы искали услуги по пригону авто (54 тысячи поисков), ведь именно в этот период действовала нулевая растаможка.

А вот пассажирские перевозки были популярны в марте и апреле (36 тысяч поисков), в то время как грузовые искали суммарно 159 тысяч раз в течение войны, кроме одного месяца – мая.

Несмотря на войну, украинцы не забывали о красоте и здоровье – в разделе "Бизнес и услуги" активно интересовались маникюром в марте, грумингом собак/котов в июне и наращиванием ресниц в августе.

В целом, по сравнению с прошлым годом, война резко изменила предпочтения украинцев. Например, в апреле-мае 2021 года среди топ поисковых запросов были услуги медсестры, ремонт квартир и холодильников, установка заборов и натяжных потолков. Не изменился только спрос на бьюти-процедуры.

Параллельно украинцы хотели бы улучшить свое материальное положение, устроившись на работу с заработной платой от 20 тысяч гривен.