Від бензину додому до манікюру – Топ-5 послуг, які цікавлять українців під час війни

За час війни у рубриці послуги українці найчастіше цікавили будматеріали, бензин та авто

Бензин, пригін та оренда авто, перевезення – такі найбільш популярні сьогодні в українців послуги. Про це свідчать дані нової аналітики порталу OLX.

З березня по серпень українці майже однаково шукали та пропонували послуги онлайн. Найбільше протягом війни за відгуками на ОЛХ оголошення користувачів цікавили:

будівництво, ремонт та прибирання — 2,9 млн відгуків;

перевезення та транспортні послуги — 2,4 млн відгуків;

сировина, матеріали — 2,2 млн відгуків;

послуги краси та здоров’я — 2,2 млн відгуків;

авто- та мотопослуги — 1,9 млн відгуків.

Під час паливної кризи з березня до червня 2022 року найбільше шукали бензин – понад 360 тисяч запитів. Пік пошуку настав у червні. Дизельне паливо цікавило 173 тисячі разів, а найбільше його потребували українці у травні через відсутність сировини на ринку.

У категорії "Авто/мото/послуги" протягом усіх місяців стабільно тримався попит на оренду авто – 164,5 тисячі пошуків. Також протягом квітня-травня українці шукали послуги зприженуавто(54 тисячі пошуків), адже саме у цей період діяла нульова розмитнення.

А ось пасажирські перевезення були популярні у березні та квітні (36 тисяч пошуків), у той час як вантажнішукали сумарно 159 тисяч разів упродовж війни, крім одного місяця – травня.

Незважаючи на війну, українці не забували про красу та здоров’я – у розділі "Бізнес та послуги" активно цікавилися манікюром у березні, грумінгом собак/котів у червні та нарощуванням вій у серпні.

Загалом порівняно з минулим роком війна різко змінила переваги українців. Наприклад, у квітні-травні 2021 року серед топ пошукових запитів були послуги медсестри, ремонт квартир та холодильників, встановлення огорож та натяжних стель. Не змінився лише попит на б’юті-процедури.

Паралельно українці хотіли б покращити своє матеріальне становище, влаштувавшись на роботу із заробітною платою від 20 тисяч гривень.