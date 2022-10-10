Полмиллиарда долларов - это два десятка новых школ: во сколько россии обошелся удар по Украине

Оккупанты лишают жизней украинцев и будущего — собственных детей

Понедельник, 10 октября, стал не только днем одним из самых массированных ракетных обстрелов Украины, но и днем, когда десятки тысяч российских школьников лишились возможности учиться в новой современной школе.

Так, как сообщил спикер Военно-Воздушных Сил Украины Юрий Игнат, только в ходе первых трех массированных атак на территорию Украины обрушился удар 84 ракет и 24 ударных беспилотников-камикадзе типа "Shahed".

"Телеграф" посчитал, в какую сумму рф обошелся этот ракетный залп.

Так, по словам Юрия Игната в числе запускаемых ракет были ракеты Х101 и 555, "Калибр", "Искандер", С-300 (зенитные ракеты, используемые оккупантами по наземным жилым домам), "Торнадо" (очевидно РСЗО "Торнадо-С" 300 мм).

Согласно открытым данным стоимость ракет составляет:

Х101 и Х555 – от 10 до 13 млн дол. за единицу:

"Калибр" — порядка 6,5 млн дол. за единицу;

"Искандер" — 3 млн дол.;

"С-300" — точных данных нет, но судя по стоимости дивизиона С300 из 12 пусковых установок и 48 ракет в 250 млн дол, можно оценить стоимость одной такой ракеты не менее миллиона долларов.

Стоимость одного выстрела для РСЗО "Торнадо" найти не удалось, равно как и точно неизвестна стоимость иранских дронов-камикадзе, но цену последних можно смело оценить не менее 100-200 тысяч долларов за единицу.

Путем некоторых подсчетов можно посчитать, что среднее арифметическое значение для одной ракеты после сложения все вышеперечисленных типов будет около 5 миллионов долларов.

Таким образом 84 ракеты, выпущенные сегодня по Украина обошлись российской казне примерно в 420 миллионов долларов. К этой сумме можно добавить 2-4 миллиона долларов БПЛА и боеприпасов РСЗО "Торнадо".

По подсчетам специалистов, строительство 1 школы в россии стоит от 1,2 млн рос. руб. на 1 ученика или порядка 19-20 тысяч долларов. То есть сегодняшний залп по Украине, в ходе которого погибли 12 человек и получили ранения 80, обошелся более чем в 400 миллионов долларов, на которые могли бы построить в россии минимум 20 школ. Но образование не нужно в стране-террористе, людей в которой с пеленок готовят к одному – стать пушечным мясом на очередной войне.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов призвал украинцев запастись терпением, ведь количество ракет у оккупантов снижается, а восполнить их запасы, нечем.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что разрушенная энергетическая инфраструктура будет восстановлена и призвал украинцев экономить с потреблением электрики в пиковые часы нагрузок утром и вечером.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского

Главком ВСУ Валерий Залужный в свою очередь отметил, что большую часть воздушных целей удалось сбить благодаря умелой работе ПВО, однако для повышения эффективности нужны более современные образцы.