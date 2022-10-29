"Можно было бы купить партию дронов, но бойцам, кроме оружия, нужны трусы и носки": как волонтеры помогают ВСУ

Группа "Три Юли" вместе с котелевцами поддерживают боевые подразделения и медучреждения, где служат и лечатся их земляки

Волонтер Юлия Кулик улыбается:

— Наверное, за те деньги, которые мы тратим на носки, футболки, брюки, флиски, термобелье для наших защитников, можно было купить не одну машину для фронта или партию дронов. Но мы принципиально этим не занимаемся. Ведь если у воина будет оружие и техника, но у него не будет, извините, трусов или тапочек, то вряд ли он будет чувствовать себя обеспеченным в полной мере. К тому же защитники нуждаются в поддержке не только в окопах, на позициях, но и в больницах, где проходят лечение.

Засолили более 1,5 тысячи литров огурцов

Юлия Кулик — молодая адвокат родом из Котельвы Полтавской области — живет и работает в Днепре. Ее с самого начала волонтерства поддерживают еще две Юли – Драй и Федун. Это мамы детей, с которыми ее сын ходил в детсад, а теперь в школу. Официально их волонтерская группа не имеет названия, но неофициально их называют "Три Юли". С начала широкомасштабной войны женщины присоединились к пошиву балаклав, футболок, панамок, организованных педагогами 106-й днепровской школы. Также помогали раненым военным в больницах. Постепенно сфера их деятельности расширялась. Потому что то родственники тех, кто стал в ряды защитников, просили что-то подбросить, то друзья, то одноклассники, то соседи, а то друзья друзей или соседи соседей…

– Главный принцип нашей деятельности: помогать тем, кого знаешь лично, – объясняет Юлия Кулик. — Тогда рука сама тянется что-то дать… Но, конечно, отправляем передачи на фронт и в больницы не для одного человека, а и тем, кто рядом с ним. Поэтому партии получаются солидными. Сбор гуманитарки организуем через социальные сети. Например, котелевцы, собирая помощь для раненого земляка, который проходил восстановление в Днепре, загрузили целую машину домашних огурцов, картофеля, свеклы, черешни, сладостей, а еще положили немало станков для бритья, зубных щеток, постельного белья, воды…

И тапочки, и трусы, и полотенца, и бритвенные приборы: все для фронта, все для Победы

Юлия Кулик никогда не порывала контактов со своими земляками и сейчас восхищена их щедростью и сплоченностью.

— Если я объявляю о сборе средств или продуктов в местной группе, то котелевцы сразу же проявляют активность, — рассказывает. — Например, только выставила пост о том, что будем делать заготовки огурцов на зиму, как ко двору моих родителей Надежды и Василия Старокожко люди начали ведрами и мешками свозить урожай из своих огородов. Огурцами поделились более 100 котелевцев, а к ним присоединились и жители села Куземин соседнего Ахтырского района Сумской области. На следующий день около четырех десятков хозяек собрались вместе и закрыли под пластмассовые крышки 1613 литров огурцов для брожения. Среди добровольцев было много педагогов из первой гимназии и четвертой школы, работниц детского сада. Банки и бутыли сносили со всего села, помогали местные предприниматели. Из Бельска подвезли тару и зелень. А через три дня вместе пришли и закончили дело — залили соленые овощи кипятком и закрыли железными крышками. Это добро было "эвакуировано": частично на фронт, частично – в больницы.

Результат коллективного консервирования огурцов поражает

Очередная партия подушек готова

Мама Юлии, Надежда Старокожко, с самого начала волонтерской деятельности дочери стала в Котельве ее надежным представителем, создав в своем домовладении своеобразный гуманитарный хаб. Она же организовала 17 местных портних, которые регулярно шьют дома трусы, шорты, а в последнее время подушки и постельное белье. Идея с подушками возникла спонтанно: нужно было придумать, куда девать ткань, не подходящую ни на трусы, ни на шорты. Местный люд, откликнувшись на призыв Юлии Кулик приносить из дома запасы материи или белье, которое было в употреблении, выгребли из шкафов все подряд. Но не все годилось на одежду. Поэтому швея Оксана Исакиева, имевшая остатки синтепона, предложила пустить "некондицию" на подушки. Впоследствии к делу присоединились и благотворители местной швейной фабрики "Промтекстиль" — теперь в основном они снабжают Оксану наполнителями. Благодаря такому сотрудничеству в больницы Днепра недавно было отправлено более сотни подушек.

Новенькие подушки скоро поедут к раненым в Днепр

В "комплекте" с сухими борщами идут сухарики

Другое важное направление деятельности трех Юль – заготовки для сухих борщей. Их делают как в Днепре, так и в Котельве. Люди передают на сушку картофель, лук, морковь, капусту.

Люди передают овощи на блюда для защитников

Зелень и горький перец обычно сушат самостоятельно. Еженедельно только котелевцы отправляют на фронт своим землякам по 70 упаковок сухих борщей, которых хватает на 350 порций. Эта еда очень выручает бойцов в напряженные моменты, когда нет времени разворачивать полевые кухни. Залил горячей водой, настоял — и получил вкусное домашнее блюдо!

Воины на передовой всегда рады домашним блюдам – сухим борщам и консервам

А полтавский благотворитель Алексей Твердохлеб откликнулся на просьбу Юлии Кулик привезти хлеб, чтобы наделать сухариков для борща, — привез 400 батонов. Местная кондитерка Людмила Дубина пересушила их за два дня!

Сухарики к борщу

И овощи и сухарики волонтеры отправляют на фронт в вакуумных упаковках, чтобы они не отсырели и не потеряли вкусовых качеств. Вакууматор для этого доброго дела совместно приобрели котелевцы Александр Грудько, Дмитрий Дрюк и Ольга Фурсенко.

Кроме того, многие жители поселка по собственной инициативе приносят свежее сало, шкварки, плов с мясом, овощные и рыбные консервы, домашние пироги…

Все это отправляется защитникам

А кто-то несет полотенца, старую одежду и мешковину для плетения маскировочных сеток и "кикимор".

К волонтерству подключились даже дети: Даянка и Леся Гольнева и Софийка Филиппова. Они продают собственноручно сделанные конфеты, банты и патриотические браслеты. Папа Даянки и Леси сейчас на передовой, защищает родную землю от врага. Девочки собрали и передали уже более 10 тысяч гривен.

– Еще мы получаем финансовую помощь от интернет-аукционов по продаже домашних сладостей, проводимых подругой моего детства Оксаной Дорошенко. Она известна как автор аутентичной выпечки "котелевский коржик", – продолжает Юлия Кулик. – К ней подключаются Татьяна Гаврилко, Дмитрий Деркач и Александр Тимченко со своими авторскими экосумками, фруктовой пастилой, домашним вином… Хорошо помогли Галина Сидельник, Ольга Бовдыр, Наталья Коваленко, которые продали землякам более 300 букетов лаванды. Котелевский поселковый дом культуры, которым руководит Арина Губенко, и местная детская музыкальная школа устроили благотворительные концерты в поддержку ВСУ, а средства передали мне. Это огромное доверие и ответственность.

Юлия Кулик восхищается щедростью и сплоченностью своих земляков

Постоянную помощь ВСУ через котелевскую волонтерскую группу оказывают и прихожане трех церквей. Все, что они получают от верующих из-за границы — зубные щетки, пасты, сухпайки, антисептики, пластыри, кофе, чай, — все это едет к защитникам.

Гуманитарку обычно развозят местные волонтеры по адресам или доставляют в заранее оговоренные места.

Сейчас три Юлии ведут сбор средств на закупку флисок и термобелья. По словам Юлии Кулик, процентов 70 пожертвований поступает от ее земляков. Удалось уже купить несколько солидных партий флисовых кофт и комплектов термобелья.

Скоро зима. На флиски нужны деньги

"Благодарим наших Героев за нашу защиту! Низкий поклон каждому, кто приобщается к оказанию помощи! Вместе к Победе!" — такими словами заканчивает каждый отчет на своей странице в фейсбуке Юлия Кулик.

Перечислять средства можно на счет Юлии Кулик 5168 7451 1020 3152

Фото предоставлены Юлией Кулик