Врач Ирина Язова: "Если бы я уехала из Бучи, кто бы помог всем этим людям?"

Выжили все люди, которым врач с риском для жизни оказывала медицинскую помощь в страшные дни оккупации

В темной обесточенной квартире под звуки взрывов за окном Ирина помогла появиться на свет маленькой Алисе

"В подъезде моего дома в Буче (Киевская область. — Авт. ) на улице Тарасовской живет врач-терапевт Ирина Язова – стройная, изящная мама троих детей. Простые люди, проявившие мужество в непростых ситуациях, часто остаются за кадром. 5 марта в наш дом принесли раненого соседа. В него на улице выстрелил кто-то из рашистских снайперов — попали в ноги, прострелили кость. Его подобрали соседи, перенесли в подъезд. Четыре дня Владимир лежал в подъезде нашего дома, а Ира, обычный врач-терапевт, не хирург, не военный медик, его перевязывала, обезболивала, находила лекарства… Владимир дожил до эвакуации, потому что рядом была Ира, которая его лечила, выхаживала, спасала.

Параллельно Ира принимала роды. Так вышло, что в нашем доме осталась беременная женщина на девятом месяце. И так получилось, что ее ребенок решил родиться на 12-й день войны, когда в Буче уже не было ни света, ни воды, ни газа, ни бригады акушеров. Но была Ира. Она никогда не принимала роды, но для роженицы была воплощением уверенности, и никто не знал, как страшно ей было в ту ночь. Маленькая Алиса родилась в темноте и холоде обесточенного дома, но все прошло хорошо.

На руках у Иры были и другие дети — семья из Ирпеня, которая решила эвакуироваться на машине через Бучанский железнодорожный переезд, но орки стали стрелять по их машине, прострелили женщине и ее полуторагодовалой дочери ноги. Ира перевязывала их, давала обезболивающие. Фишка в том, что свои действия Ира не считает чем-то необыкновенным, она просто делала то, что считала нужным. Руками таких людей, которые, не задумываясь, выполняют свой долг, и творятся большие победы".

Этот пост в Facebook написала Виктория Куриленко. Об Ирине Язовой, которая спасла жизнь ей и ее новорожденному ребенку, рассказала и жительница Бучи Анна Тимченко – это у нее Ирина, с которой она до войны даже не была знакома, принимала роды. В темной обесточенной квартире под звуки взрывов за окном Ирина помогла появиться на свет маленькой Алисе.

- О том, что в доме есть врач, который не эвакуировался, мы узнали в последний момент, — рассказала Анна Тимченко. – Когда 7 марта у меня начались схватки, в Бучу уже зашла колонна россиян, и мы постоянно слышали выстрелы, жуткий грохот. На улицах расстреливали людей, взрывали один дом за другим. У нас в доме уже не было ни газа, ни электричества, ни воды. Мы плотно зашторили окна, зажгли свечи. Вода, которую успели заранее набрать, остыла, так что из подручных средств были только влажные салфетки. Доктор Ирина, несмотря на это, была абсолютно спокойна. Спокойным, ровным голосом она говорила мне, что делать, успокаивала. Когда дочь вышла, она не сразу закричала. Соседки, которые были рядом, испугались. Но Ирина знала, что нужно делать…

– Мы сразу же отсосали из носика девочки слизь, похлопали по пяточкам, постучали по позвоночнику. И услышали крик, – говорит Ирина Язова. – Я действительно никогда раньше не принимала роды. Но еще студенткой хотела стать гинекологом и хорошо учила теорию. Думала, что уже ничего не помню, но в такой экстремальный момент знания вернулись.

О том, что в нашем доме есть женщина на 40-й неделе беременности, мне написал знакомый интерн. Оказалось, что женщина живет в моем подъезде. До этого я ни разу ее не видела. Я прибежала к Анне в 4 часа утра. Возможно, казалось, что я спокойна, но на самом деле я сильно переживала. Как врач, не могла не думать о рисках – что не откроется шейка матки, что может произойти послеродовое кровотечение. В то же время старалась не концентрироваться на плохом. Собралась и делала то, что знала.

Ирина признается: в отличие от Ани и соседей она взрывов за окном не слышала. И пыталась успокоить роженицу:

- Я все время повторяла, что роды – это естественный процесс, поэтому Ане нечего бояться. Мы с соседками разговаривали на отвлеченные темы, шутили, но при этом действовали как слаженная команда: одна соседка делала Ане массаж спины, потом другая ее сменяла. Все было так спокойно, осторожно. В тот момент у нас не было войны. Были Аня, мы и чудесное появление на свет новой жизни.

"Раненный в ноги, Володя молился, чтобы на него не наехали танки. А потом уже хотел, чтобы наехали…"

Приняв роды и оказав маме и новорожденной необходимую помощь, Ирина вернулась в свою квартиру, где, не переодеваясь, вся в крови, легла спать, чем напугала своих детей и мужа. Времени отдохнуть не было, потому что в подъезде ее ждал еще один пациент – сосед Володя, в которого рашисты стреляли в тот момент, когда он просто шел по улице.

– У Володи были пробиты пулями обе ноги. Он до позднего вечера лежал на асфальте. Говорит, сначала молился, чтобы на него не наехали танки. А потом уже хотел, чтобы наехали… Его случайно нашли соседи, принесли в подъезд. Поднять его в квартиру было невозможно, поэтому мы организовали ему место на лестнице, где он провел пять суток. Осмотрев его раны, я увидела, что перебита кость, повреждены мышцы и сухожилия. Промыла рану, сделала перевязку, дала противовоспалительное. Больше я боялась, что может произойти заражение крови и начаться сепсис. Володя кричал от боли так, что слышал весь подъезд… Ему стало легче только на третьи сутки. Когда у него впервые за эти дни появилось желание закурить, я поняла, что он должен поправиться.

До войны Ирина была терапевтом в Ирпенской городской больнице. Последние два года – в "ковидном" отделении, где приходилось работать день и ночь. Не могла бросить своих пациентов и 24 февраля. Проснувшись от звуков взрывов, Ирина не стала эвакуироваться, а поехала на работу. Когда начались бои в Гостомеле, она была совсем рядом – приехала домой к пожилой пациентке.

- Помню, как, выписав ей медицинское заключение, вышла на улицу, а там уже летали вертолеты, рядом были слышны взрывы, — вспоминает Ирина. – Через несколько дней рашисты уже зашли на мою улицу в Буче. 1 марта я должна была выйти на работу, но уже не смогла добраться до больницы — был разбит переезд. После того, как в соседнем дворе российский танк разбил аптеку, люди успели забрать разбросанные на улице препараты. Мы с соседками в подвале их сортировали и передавали кому нужно. Позже срочно понадобилась помощь многодетной семье, машину которой расстреляли российские танки. Люди просто пытались эвакуироваться, но их автомобиль превратили в решето. Мама и четырехлетняя дочка получили ранения. У обеих были прострелены ноги.

Узнав, что этим людям нужна помощь, Ирина сразу пришла, сделала перевязки, дала обезболивающее, нашла необходимые лекарства.

– Маленькая ножка ребенка была полностью прожжена, – вспоминает Ирина Язовая. – Конечно же, ее нужно было везти в больницу, но это уже было невозможно – Бучу оккупировали. Оставалось только через соседские чаты искать медикаменты и надеяться, что они помогут. Чтобы не попадаться россиянам на глаза, я бегала из одного дома в другой между гаражами.

Ирина Язова: "Я просто делала свою работу"

В это время дома Ирины ждали муж и трое детей. Несмотря на страх за жизни близких, Ирина с первого дня войны отказывалась эвакуироваться:

– Я врач. Если бы я уехала, кто бы помог всем этим людям? Мне было страшно, но иначе я не могла. И знаете, что самое главное? Все, кому в те ужасные дни мне пришлось оказывать помощь, выжили. И раненные мать с ребенком, и Володя, сейчас в полном порядке. А маленькой Алисе Тимченко уже семь месяцев. Я не делала ничего удивительного. Просто выполняла свою работу. Если каждый на своем месте будет делать все от него зависящее, мы обязательно победим – я абсолютно в этом уверена.