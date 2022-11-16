Украинцам рекомендуют искать работу в западных областях: ТОП-3 регионов с самой высокой зарплатой

Самую большую зарплату можно получить в Тернопольской области

С начала российской агрессии против Украины более 14 миллионов украинцев покинули свои родные места, что стало одним из факторов изменения спроса на трудоустройство в разных регионах Украины.

Поскольку больше всего внутренних переселенцев сегодня живут в Киеве и восточных регионах, с точки зрения конкуренции лучше всего искать работу в западных регионах страны, где к тому же самая высокая зарплата. Об этом говорится в аналитике сервиса Olx.Работа.

При этом, по данным Министерства экономики Украины, из 725 перемещенных предприятий, больше всего их оказалось во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях, что вызвало рост объявлений со стороны работодателей на Западе страны с начала года на 71%.

По состоянию на октябрь в этом регионе больше всего искали:

продавцов со средней заработной платой 18 тысяч гривен;

водителей, — за такую ​​работу можно получать 31 тысячу гривен;

менеджеров по продажам с зарплатой 17,5 тысячи гривен;

швей и портных со средней заработной платой 30 тысяч гривен;

поваров, — за такую ​​работу работодатели готовы платить 18 тысяч гривен.

По данным сервиса, в октябре лидерами по количеству объявлений о работе были именно западные регионы – Львовская область (3484 объявления), Хмельницкая (1886 объявлений) и Черновицкая (1479 объявлений).

Правда самую высокую зарплату работодатели предлагают в Тернопольской области – в среднем 27 тыс. грн, затем идет Волынская – 25,5 тыс. грн, и Черновицкая область – 24 тыс. грн.

Вместе с тем примерно 20% работодателей планируют сокращать своих работников в ближайшие 6 месяцев.