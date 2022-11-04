Каждый пятый работодатель планирует сокращение в ближайшие полгода: где искать работу и какие работники нужны уже сейчас

Что будет с рынком труда в будущем?

Война послужила причиной кризисных явлений на рынке труда. За восемь месяцев военной агрессии россии против Украины практически 40 % компаний сократили штат работников. Еще 2% предприятий и организаций вообще прекратили свою деятельность. Следующие 12 месяцев украинский бизнес испытает дальнейшее ускорение инфляции, а также обвал гривны. Именно поэтому, по результатам опроса кадрового портала, каждая пятая компания готовится к сокращению работников на своих предприятиях. В то же время, в деловых кругах ожидают замедления темпов падения производства и рассчитывают, что им удастся сохранить свое финансовое и экономическое положение.

Украинцы испытывают финансовые трудности

Для многих людей в стране остро стоит потребность в основной работе или в дополнительных источниках заработка. Впрочем, для всех работы не хватает, на период войны треть компаний вообще прекратила набор персонала. Несмотря на постепенное восстановление рынка труда после полного падения в конце февраля 2022 года, количество вакансий остается существенно меньшим по сравнению с довоенным периодом.

По данным международного кадрового портала grc.ua, с начала полномасштабного нападения рф на Украину почти 40% компаний осуществили сокращение персонала.

Более того, волна сокращений еще будет продолжаться. Как показывают результаты сентябрьского опроса украинских компаний, в ближайшие полгода около 21,5% организаций планируют сократить свой персонал. Среди них 7% предприятий и организаций убеждены в применении этого метода оптимизации затрат, а 14,5% видят в этом большую вероятность.

Чуть больше половины (58,1%) опрошенных компаний пока не планируют сокращение. Вместе с тем они предполагают его возможность, ведь трудно делать точные прогнозы в нестабильной ситуации войны.

Только каждая пятая компания (20,5%) уверена, что в ближайшие полгода не будет производить сокращение персонала.

Среди компаний, которые планируют сократить штат, большинство отметило, что под увольнение подпадет 6-15% работников. Массовые сокращения – 30% штата и больше – планирует небольшое количество предприятий и организаций.

Сколько украинцев потеряли работу с начала войны

В сентябре 2022 года среди тех, кто имел работу до войны, работает только 61% украинцев. Полноценно – 36%, отдаленно или частично – 19%, нашли новую работу – 6%. В то же время 37% остались безработными.

Об этом сообщает в опросе Социологическая группа "Рейтинг". Они провели оценку ущерба, нанесенного военными преступлениями россии в Украине.

Как отмечают социологи, наибольшее количество потерявших работу пришлось на жителей восточной части Украины, женщин, а также внутренне перемещенных лиц.

Опрос проведен 15-19 сентября 2022 по всей Украине за исключением временно оккупированных россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Пока необходимо сохранять экономическую устойчивость страны

Правительство делает ставку на развитие приоритетных областей для восстановления украинской экономики. Были выделены четыре сферы, на которые будут направлены основные усилия поддержки. В первую очередь это:

military-tech (высокотехнологичное вооружение);

металлургия, горная промышленность и машиностроение;

сельское хозяйство и пищевая промышленность;

IT-отрасль.

С начала 2022 года IT-рынок вырос на 23%, и эта цифра продолжает расти. То есть рынок информационных технологий не только устоял в условиях войны, но и продолжает поддерживать экономику страны. Отрасль активно донатит на ВСУ и гуманитарные проекты, своевременно платит налоги и удерживает позиции на международном рынке.

В столице активно работают по меньшей мере 52 аутсорсинговых компании, примерно 1300 продуктовых и, если учитывать статистику по фриланс-сети, разработчиков в Киеве около 26000. Согласно аналитическим данным, медианы заработной платы растут, а спрос на квалифицированных кадров увеличивается с каждой минутой.

"Что касается military-tech, то это новая отрасль в фокусе развития нашего государства. Украина сейчас выглядит как большой полигон — и этот рынок растет в 3-7 раз. Есть возможность разрабатывать военную продукцию, производить ее и сразу же испытывать" — рассказала первый вице-премьер Юлия Свириденко.

Кроме того, уже сегодня кто-то шьет быстро изнашивающуюся у солдат форму, кто-то производит шлемы или тактические очки, а еще средства для хранения воды, кто-то задумался над производством снарядов.

В Украине запустили "Единый портал вакансий"

Власть помогает украинцам найти работу. Теперь все свободные должности Государственной службы занятости и популярных сайтов поиска работы собраны в одном месте. На портале можно выбрать регион, общину, сферу деятельности и уровень зарплаты. Список вакансий постоянно обновляется, а самые актуальные из них – на первых страницах. Таким образом, для жителей Днепропетровщины и переселенцев наличивается более 10 тысяч вакансий.

По региональной статистике стало известно, что количество объявлений во временно оккупированных территориях значительно снизилось. В то же время количество объявлений, сконцентрированных на Западе Украины, существенно возросло, особенно в Закарпатье. Все потому, что некоторые бизнесы перенесли свою деятельность в этот регион.

Наиболее востребованы рабочие профессии на сегодняшний день:

водитель (6194 вакансии);

продавец-консультант (7387 вакансий);

разнорабочий (2 179 вакансий);

швея (1 684 вакансии);

повар (2605 вакансий).

Работодатели предлагают выгодные вакансии для украинцев за границей

В нынешних условиях украинцам устроиться на работу в Европе без знания языка гораздо проще. Особенно трудоустройство стало доступным женщинам. Сейчас за границей существует много волонтерских организаций, которые помогают найти работу беженцам из Украины. Для этого нужно просто обратиться в одну из них в стране, где вы находитесь или хотели бы работать.

Кроме того, можно воспользоваться специальными интернет-ресурсами:

В Польше: Центральная база вакансий, Careers In Poland, Xpatjobs, pracuj.pl, praca.pl, praca.gratka.pl.

В Словакии: www.profesia.sk, www.istp.sk, www.kariera.zoznam.sk.

В Венгрии: Profession Cvonline.hu, Jobline DreamJo.bs, Jobinfo.hu.

Те, кто хорошо владеют английским и другими языками, могут получить работу для высококвалифицированных специалистов, учителями и в образовательную сферу, офисными работниками, а также пойти в сферу услуг или торговли.