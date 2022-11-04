Кожен п’ятий роботодавець планує скорочення в найближчі півроку: де шукати роботу і які працівники потрібні вже зараз
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Що буде з ринком праці у майбутньому?
Війна стала причиною кризових явищ на ринку праці. За вісім місяців воєнної агресії рф проти України майже 40 % компаній скоротили штат робітників. Ще 2 % підприємств та організацій взагалі припинили свою діяльність. Наступні 12 місяців український бізнес зазнає подальшого прискорення інфляції, а також обвалу гривні. Саме тому за результатами опитування кадрового порталу, кожна п’ята компанія готується до скорочення працівників на своїх підприємствах. Водночас у ділових колах очікують уповільнення темпів падіння виробництва та розраховують, що їм вдасться зберегти своє фінансове та економічне становище.
Українці зазнають фінансових труднощів
Для багатьох людей в країні гостро стоїть потреба в основній роботі чи у додаткових джерелах заробітку. Втім, на всіх роботи не вистачає, на період війни третина компаній взагалі припинила набір персоналу. Попри поступове відновлення ринку праці після повного падіння наприкінці лютого 2022 року, кількість вакансій залишається суттєво меншою, порівнюючи з довоєнним періодом.
За даними міжнародного кадрового порталу grc.ua, від початку повномасштабного нападу рф на Україну майже 40% компаній пішли на скорочення персоналу.
Ба більше, хвиля скорочень ще триватиме. Як показують результати вересневого опитування українських компаній, у найближчі півроку близько 21, 5% організацій планують скоротити свій персонал. Серед них 7 % підприємств та організацій переконані у застосуванні цього методу оптимізації витрат, а 14,5 % бачать у цьому велику ймовірність.
Трохи більше за половину (58,1 %) опитаних компаній наразі не планують скорочення. Разом з тим вони припускають його можливість, адже важко робити точні прогнози у нестабільній ситуації війни.
Лише кожна п’ята компанія (20,5 %) впевнена, що у найближчі півроку не здійснюватиме скорочення персоналу.
Серед тих компаній, які планують скоротити штат, більшість зазначила, що під звільнення підпаде 6-15% працівників. Масові скорочення — 30% штату й більше — планує невелика кількість підприємств та організацій.
Скільки українців втратили роботу з початку війни — опитування
У вересні 2022 року серед тих, хто мав роботу до війни, працюють лише 61% українців. Повноцінно — 36%, віддалено або частково — 19%, знайшли нову роботу — 6%. Натомість 37% залишилися безробітними.
Про це повідомляє в опитуванні Соціологічна група "Рейтинг". Вони провели оцінку шкоди, завданої воєнними злочинами росії в Україні.
Як зазначають соціологи, найбільша кількість тих, хто втратив роботу припала на мешканців східної частини України, жінок, а також внутрішньо переміщених осіб.
Опитування проведене 15-19 вересня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих росією територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.
Наразі необхідно зберегти економічну стійкість країни
Уряд робить ставку на розвиток пріоритетних галузей для відновлення української економіки. Було виділено чотири сфери, на які буде спрямовано основні зусилля підтримки. В першу чергу це:
- military-tech (високотехнологічне озброєння);
- металургія, гірнича промисловість і машинобудування;
- сільське господарство та харчова промисловість;
- ІТ-галузь.
З початку 2022 року ІТ-ринок виріс на 23% і ця цифра продовжує рости. Тобто, ринок інформаційних технологій не лише встояв в умовах війни, а й продовжує підтримувати економіку країни. Галузь активно донатить на ЗСУ та гуманітарні проєкти, своєчасно сплачує податки та втримує позиції на міжнародному ринку.
В столиці активно працюють щонайменше 52 аутсорсингові компанії, приблизно 1300 продуктових та, якщо враховувати статистику за фріланс-мережею, розробників в Києві близько 26000. Згідно з аналітичними даними, медіани заробітньої плати ростуть, а попит на кваліфікованих кадрів збільшується з кожною хвилиною.
"Стосовно military-tech, то це нова галузь у фокусі розвитку нашої держави. Україна зараз виглядає як великий полігон — і цей ринок зростає у 3-7 разів. Є можливість розробляти військову продукцію, виготовляти її та одразу ж випробовувати."- розповіла перший віце-прем’єр Юлія Свириденко.
Крім того, вже сьогодні хтось шиє форму, яка швидко зношується у солдатів, хтось виробляє шоломи чи тактичні окуляри, а ще засоби для зберігання води, хтось задумався над виробництвом снарядів.
В Україні запустили "Єдиний портал вакансій"
Влада допомагає українцям знайти роботу. Тепер усі вільні посади з Державної служби зайнятості та популярних сайтів пошуку роботи зібрані в одному місці. На порталі можна обрати регіон, громаду, сферу діяльності та бажаний рівень зарплати. Перелік вакансій постійно оновлюється, а найактуальніші з них – на перших сторінках. Таким чином, для мешканців Дніпропетровщини та переселенців у наявності понад 10 тисяч вакансій.
За регіональною статистикою стало відомо, що кількість оголошень в тимчасово окупованих територіях значно знизилася. Водночас кількість оголошень, які сконцентровані на Заході України, суттєво зросла, особливо на Закарпатті. Адже деякі бізнеси перенесли свою діяльність в цей регіон.
Найбільш затребувані робітничі професії на сьогодні:
- водій (6 194 вакансії);
- продавець-консультант (7387 вакансії);
- різнороб (2 179 вакансій);
- швачка (1 684 вакансії);
- кухар (2 605 вакансій).
Роботодавці пропонують вигідні вакансії для українців за кордоном
У нинішніх умовах українцям влаштуватися на роботу в Європі без знання мови набагато простіше. Особливо працевлаштування стало доступним для жінок. Зараз за кордоном існує багато волонтерських організацій, що допомагають знайти роботу біженцям з України. Для цього потрібно просто звернутися в одну з них в країні, де ви перебуваєте або хотіли б працювати.
Крім того, можна скористатися спеціальними інтернет-ресурсами:
- У Польщі: Центральна база вакансій, Careers In Poland, Xpatjobs, pracuj.pl, praca.pl, praca.gratka.pl.
- У Словаччині: www.profesia.sk, www.istp.sk, www.kariera.zoznam.sk.
- В Угорщині: Profession Cvonline.hu, Jobline DreamJo.bs, Jobinfo.hu.
Ті, хто добре володіють англійською та іншими мовами можуть отримати роботу для висококваліфікованих фахівців, вчителями та в освітню сферу, офісними працівниками, а також піти у сферу послуг або торгівлі.