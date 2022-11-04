Кожен п’ятий роботодавець планує скорочення в найближчі півроку: де шукати роботу і які працівники потрібні вже зараз

Що буде з ринком праці у майбутньому?

Вій­на ста­ла при­чи­ною кри­зо­вих явищ на рин­ку пра­ці. За вісім мі­ся­ців во­єн­ної аг­ре­сії рф про­ти Ук­ра­їни май­же 40 % ком­па­ній ско­ро­ти­ли штат робітників. Ще 2 % під­при­ємств та ор­га­ні­за­цій вза­га­лі при­пи­ни­ли свою ді­яль­ність. Наступні 12 місяців український бізнес зазнає подальшого прискорення інфляції, а також обвалу гривні. Саме тому за результатами опитування кадрового порталу, кожна п’ята компанія готується до скорочення працівників на своїх підприємствах. Водночас у ділових колах очікують уповільнення темпів падіння виробництва та розраховують, що їм вдасться зберегти своє фінансове та економічне становище.

Українці зазнають фінансових труднощів

Для багатьох людей в країні гостро стоїть пот­ре­ба в ос­новній ро­бо­ті чи у до­дат­ко­вих дже­ре­лах за­ро­біт­ку. Втім, на всіх ро­бо­ти не вис­та­чає, на пе­рі­од вій­ни тре­ти­на ком­па­ній взагалі при­пи­ни­ла на­бір пер­со­на­лу. Поп­ри пос­ту­по­ве від­новлен­ня рин­ку пра­ці піс­ля пов­но­го па­дін­ня нап­ри­кін­ці лю­то­го 2022 ро­ку, кіль­кість ва­кан­сій за­ли­ша­єть­ся суттєво мен­шою, по­рів­ню­ючи з до­во­єн­ним пе­рі­одом.

За даними міжнародного кадрового порталу grc.ua, від початку повномасштабного нападу рф на Україну майже 40% компаній пішли на скорочення персоналу.

Ба більше, хви­ля ско­ро­чень ще три­ва­ти­ме. Як по­ка­зують результати вересневого опи­ту­ван­ня ук­ра­їнсь­ких ком­па­ній, у най­ближ­чі пів­ро­ку близько 21, 5% організацій пла­ну­ють ско­ротити свій пер­со­на­л. Серед них 7 % під­при­ємств та ор­га­ні­за­цій переконані у застосуванні цього методу оптимізації витрат, а 14,5 % бачать у цьому велику ймовірність.

Трохи більше за по­ло­ви­ну (58,1 %) опи­та­них ком­па­ній наразі не пла­ну­ють ско­ро­чен­ня. Разом з тим вони при­пус­ка­ють його можливість, ад­же важ­ко ро­би­ти точ­ні прог­но­зи у нес­та­біль­ній си­ту­ації війни.

Ли­ше кож­на п’ята ком­па­нія (20,5 %) впев­не­на, що у най­ближ­чі пів­ро­ку не здій­сню­ва­ти­ме ско­ро­чен­ня пер­со­на­лу.

Серед тих компаній, які планують скоротити штат, більшість зазначила, що під звільнення підпаде 6-15% працівників. Масові скорочення — 30% штату й більше — пла­нує невелика кіль­кість під­при­ємств та ор­га­ні­за­цій.

Скільки українців втратили роботу з початку війни — опитування

У вересні 2022 року серед тих, хто мав роботу до війни, працюють лише 61% українців. Повноцінно — 36%, віддалено або частково — 19%, знайшли нову роботу — 6%. Натомість 37% залишилися безробітними.

Про це повідомляє в опитуванні Соціологічна група "Рейтинг". Вони провели оцінку шкоди, завданої воєнними злочинами росії в Україні.

Як зазначають соціологи, найбільша кількість тих, хто втратив роботу припала на мешканців східної частини України, жінок, а також внутрішньо переміщених осіб.

Опитування проведене 15-19 вересня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих росією територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Наразі необхідно зберегти економічну стійкість країни

Уряд робить ставку на розвиток пріоритетних галузей для відновлення української економіки. Було виділено чотири сфери, на які буде спрямовано основні зусилля підтримки. В першу чергу це:

military-tech (високотехнологічне озброєння);

металургія, гірнича промисловість і машинобудування;

сільське господарство та харчова промисловість;

ІТ-галузь.

З початку 2022 року ІТ-ринок виріс на 23% і ця цифра продовжує рости. Тобто, ринок інформаційних технологій не лише встояв в умовах війни, а й продовжує підтримувати економіку країни. Галузь активно донатить на ЗСУ та гуманітарні проєкти, своєчасно сплачує податки та втримує позиції на міжнародному ринку.

В столиці активно працюють щонайменше 52 аутсорсингові компанії, приблизно 1300 продуктових та, якщо враховувати статистику за фріланс-мережею, розробників в Києві близько 26000. Згідно з аналітичними даними, медіани заробітньої плати ростуть, а попит на кваліфікованих кадрів збільшується з кожною хвилиною.

"Стосовно military-tech, то це нова галузь у фокусі розвитку нашої держави. Україна зараз виглядає як великий полігон — і цей ринок зростає у 3-7 разів. Є можливість розробляти військову продукцію, виготовляти її та одразу ж випробовувати."- розповіла перший віце-прем’єр Юлія Свириденко.

Крім того, вже сьогодні хтось шиє форму, яка швидко зношується у солдатів, хтось виробляє шоломи чи тактичні окуляри, а ще засоби для зберігання води, хтось задумався над виробництвом снарядів.

В Україні запустили "Єдиний портал вакансій"

Влада допомагає українцям знайти роботу. Тепер усі вільні посади з Державної служби зайнятості та популярних сайтів пошуку роботи зібрані в одному місці. На порталі можна обрати регіон, громаду, сферу діяльності та бажаний рівень зарплати. Перелік вакансій постійно оновлюється, а найактуальніші з них – на перших сторінках. Таким чином, для мешканців Дніпропетровщини та переселенців у наявності понад 10 тисяч вакансій.

За регіональною статистикою стало відомо, що кількість оголошень в тимчасово окупованих територіях значно знизилася. Водночас кількість оголошень, які сконцентровані на Заході України, суттєво зросла, особливо на Закарпатті. Адже деякі бізнеси перенесли свою діяльність в цей регіон.

Найбільш затребувані робітничі професії на сьогодні:

водій (6 194 вакансії);

продавець-консультант (7387 вакансії);

різнороб (2 179 вакансій);

швачка (1 684 вакансії);

кухар (2 605 вакансій).

Роботодавці пропонують вигідні вакансії для українців за кордоном

У нинішніх умовах українцям влаштуватися на роботу в Європі без знання мови набагато простіше. Особливо працевлаштування стало доступним для жінок. Зараз за кордоном існує багато волонтерських організацій, що допомагають знайти роботу біженцям з України. Для цього потрібно просто звернутися в одну з них в країні, де ви перебуваєте або хотіли б працювати.

Крім того, можна скористатися спеціальними інтернет-ресурсами:

У Польщі: Центральна база вакансій, Careers In Poland, Xpatjobs, pracuj.pl, praca.pl, praca.gratka.pl.

У Словаччині: www.profesia.sk, www.istp.sk, www.kariera.zoznam.sk.

В Угорщині: Profession Cvonline.hu, Jobline DreamJo.bs, Jobinfo.hu.

Ті, хто добре володіють англійською та іншими мовами можуть отримати роботу для висококваліфікованих фахівців, вчителями та в освітню сферу, офісними працівниками, а також піти у сферу послуг або торгівлі.